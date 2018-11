Basket, Gianni Petrucci sul caso Masciadri: “Marco Crespi ha sbagliato”; il tecnico:”Ho lasciato fuori la giocatrice in segno di rispetto”

Era inevitabile. Il vespaio di polemiche che si è venuto creare posteriormente alla esclusione della giocatrice simbolo dell’Italbasket femminile Raffaella Masciadri, giunta al suo ultimo incontro in azzurro nel match contro la Svezia, non ha termine. A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato anche Stefania Passaro, ex giocatrice con 178 gare in Nazionale, che ha accusato il CT Marco Crespi di poca sensibilità nei confronti della cestista e di essersi espresso nei confronti della propria formazione con impropri irripetibili.

E’ arrivato a questo proposito anche il pensiero, attraverso un’intervista alla Gazzetta dello Sport, del presidente della Federazione Gianni Petrucci, che ha sottolineato: “Il coach ha sbagliato, gliel’ho detto subito la sera della partita davanti al suo staff. Riguardo agli insulti nessuna ragazza è venuta finora a lamentarsi, se dovesse succedere sarò pronto a intervenire. Gli insulti e le bestemmie non si possono tollerare“.

Dal canto suo Crespi ha chiarito quanto accaduto (fonte: Gazzetta dello Sport): “E’ facile sparare sentenze e fare confusione quando le cose non si conoscono. Con la Masciadri ho sempre avuto un rapporto franco, arrivando in giugno perfino a dirle che l’avrei convocata lo stesso per la sua ultima gara anche se non avesse avuto un contratto, proprio per farle completare il percorso in azzurro cominciato insieme, ma spiegando che non sarebbe rientrata nei programmi tecnici per l’Europeo. Sull’ultima gara, ho ritenuto ingeneroso metterla a 5″ dalla fine, ma ho sbagliato a non chiederlo a lei. Se bestemmio? No. Insulti sessisti? Non scherziamo, sono accuse che respingo con forza. Resto amareggiato, ma serenissimo. La squadra è con me“, la chiosa del tecnico nostrano.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse