Basket femminile, Qualificazioni Europei 2019: le convocate dell’Italia per Croazia e Svezia. L’ultimo ballo di Masciadri, sorpresa Panzera

Saranno diciassette le azzurre che, da domenica 11, si raduneranno a La Spezia in vista dell’ultimo doppio appuntamento con le qualificazioni agli Europei 2019, in cui l’Italia dovrà affrontare la Croazia a Slavonski Brod e la Svezia al PalaMariotti della città ligure.

Per Raffaella Masciadri quella in arrivo è l’ultima convocazione in Nazionale: la giocatrice di Schio è ormai prossima al ritiro, che avverrà alla fine di quest’anno, anche se non si allontanerà dal basket. Per il resto, il gruppo è sostanzialmente lo stesso degli ultimi tempi, con un paio di novità piuttosto sorprendenti: la prima è quella di Ilaria Panzera, che a soli 16 anni è già considerata un talento estremamente futuribile ed ha già un ottimo presente (15 punti nell’ultima partita di A1 del Geas Sesto San Giovanni contro San Martino di Lupari), mentre la seconda riguarda Nicole Romeo, play classe ’89 col doppio passaporto australiano ed italiano, con anni di esperienza in Spagna ed ora in Turchia a Samsun. Da segnalare, inoltre, il fatto che volerà in Italia, direttamente dalla Wake Forest University dove gioca il torneo NCAA, Elisa Penna. Di seguito i nomi delle 17 convocate da Marco Crespi, comprensivo di club di appartenenza:

Olbis Andrè Futo – Famila Wuber Schio

Debora Carangelo – Umana Reyer Venezia

Sabrina Cinili – Passalacqua Ragusa

Martina Crippa – Famila Wuber Schio

Valeria De Pretto – Umana Reyer Venezia

Francesca Dotto – Famila Wuber Schio

Marcella Filippi – Famila Wuber Schio

Gaia Gorini – Umana Reyer Venezia

Jasmine Keys – Fila San Martino di Lupari

Raffaella Masciadri – Famila Wuber Schio

Giuditta Nicolodi – Allianz Geas Sesto San Giovanni

Ilaria Panzera – Allianz Geas Sesto San Giovanni

Elisa Penna – Wake Forest University

Kathrin Ress – Dike Basket Napoli

Nicole Romeo – Canik Belediyesi Samsun, Turchia

Giorgia Sottana – Fenerbahce Istanbul, Turchia

Cecilia Zandalasini – Fenerbahce Istanbul, Turchia

A disposizione: Valeria Battisodo, Martina Bestagno, Giulia Ciavarella, Chiara Consolini, Elisa Ercoli, Giulia Natali, Laura Spreafico

L’Italia affronterà la Croazia sabato 17 novembre alle ore 19 a Slavonski Brod, mentre la partita contro la Svezia si disputerà mercoledì 21 novembre alle ore 20:30 al PalaMariotti di La Spezia. Due vittorie darebbero alle azzurre la certezza della qualificazione, due sconfitte le eliminerebbero, mentre con una vittoria e una sconfitta servirà verificare eventuali combinazioni di classifica avulsa.

Queste le partite finora giocate dall’Italia nelle qualificazioni:

11 novembre 2017 – Macedonia-Italia 52-61

15 novembre 2017 – Italia-Croazia 71-83

10 febbraio 2018 – Svezia-Italia 47-69

14 febbraio 2018 – Italia-Macedonia 93-33

Classifica del girone H (i punteggi sono quelli stile FIBA, con due punti per vittoria e uno per sconfitta):

Italia 7

Svezia 7

Croazia 6

Macedonia 4













