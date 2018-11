Basket femminile, le migliori italiane della 5a giornata di Serie A1: domenica da protagoniste per Marzia Tagliamento e Ilaria Panzera

Nella 5a giornata della Serie A1 femminile si sono messe in luce diverse giocatrici italiane. La migliore è stata senza dubbio Marzia Tagliamento, assoluta protagonista del successo della Dike Napoli su Torino, che è valso alla squadra partenopea il secondo posto in classifica. Ottima prestazione anche per la giovanissima Ilaria Panzera, decisiva nella vittoria di Sesto San Giovanni a spese di San Martino di Lupari.

Marzia Tagliamento ha sfoderato una prova di altissimo livello chiudendo con 25 punti (7/9 da tre), 7 rimbalzi e 3 assist. La giocatrice brindisina, passata a Napoli in questa stagione dopo due anni a Schio, non metteva in campo una simile prestazione dal campionato 2015-2016 giocato a Battipaglia. Nel periodo in Veneto l’ala classe 1996 ha dovuto fare i conti prima con la rottura del crociato del ginocchio destro, che l’ha tenuta lontana dal campo per sei mesi, quindi con il poco spazio a disposizione visto il livello delle compagne. L’approdo a Napoli potrebbe rilanciare la giovane giocatrice azzurra riportandola anche nel giro della Nazionale, dove Tagliamento ha già raccolto cinque presenze (l’ultima nel giugno 2017).

Domenica da incorniciare anche per Ilaria Panzera, promessa del basket azzurro, che ha contribuito alla vittoria di Sesto San Giovanni con 15 punti (7/8 dal campo), 4 rimbalzi, 2 assist e 4 falli subiti. Per la giovanissima giocatrice milanese (classe 2002), alla prima stagione nel massimo campionato, si tratta ovviamente della miglior partita a livello realizzativo in Serie A1 . Potrebbe trattarsi della partita della consacrazione per il promettente talento azzurro che già lo scorso anno si è tolta importanti soddisfazioni con la promozione in A1 di Sesto San Giovanni e la vittoria dei Campionati Europei con la Nazionale italiana U16.

Prestazioni di livello anche per la vicentina Jasmine Keys e per la bustocca Tay Madonna. La prima non è riuscita ad evitare la sconfitta a San Martino di Lupari nonostante 16 punti, con 7/7 da due; la seconda ne ha messi a referto 17 (con 4 assist e 4 palle recuperate) nel quinto insuccesso stagionale della sua Empoli. Da segnalare anche le ottime prove di Chiara Pastore, playmaker di Napoli che ha messo a referto 10 punti, 5 rimbalzi e 4 assist, di Margherita Maddaloni, 13 punti con Battipaglia, e di Debora Carangelo, 11 punti nella vittoria di Venezia su Schio nel big match di giornata. Menzione speciale infine per Maria Miccoli, 7 punti e la tripla decisiva nel successo di Vigarano.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo