Basket femminile, Eurolega 2018-2019: Schio ancora sconfitta, Bourges prende il largo in avvio e amministra

Quarta sconfitta consecutiva per Schio in questo difficile avvio di Eurolega 2018-2019 di basket femminile. Le ragazze allenate da Pierre Vincent non sono riuscite a trovare la prima vittoria europea della stagione nell’impegno casalingo contro il Bourges Basket. La formazione francese si è imposta con il punteggio finale di 55-66, approfittando di una partenza al rallentatore della squadra di casa. A Schio non è bastata una buona seconda metà di gara per recuperare lo svantaggio accumulato, anche se qualche segnale di crescita si è indubbiamente visto rispetto alle ultime uscite in Europa. Sicuramente positive le prestazioni della statunitense Jacki Gemelos (12 punti) e delle azzurre Martina Crippa e Marcella Filippi (9 punti a testa). Per Bourges la migliore è stata la francese Marine Johannes con 16 punti, seguita dalle canadesi Nayo Raincock-Ekunwe (12) e Katherine Plouffe (10).

Partita in salita sin dal primo quarto per Schio. La formazione veneta trova il suo primo e unico vantaggio della serata con una tripla di Crippa in avvio (3-2), poi smarrisce completamente la via del canestro. Johannes chiude con un tiro da tre punti un parziale da 12-0 che porta Bourges alla doppia cifra di vantaggio (3-14). Schio tenta di reagire con Lavender e Gemelos, ma Plouffe e Johannes ristabiliscono il margine (10-21). Un gioco da tre punti di Fassina prova a tenere in piedi le padrone di casa che chiudono 17-24 il primo parziale. Nel secondo quarto le ragazze di Pierre Vincent rientrano fino a tre punti di distacco grazie a due liberi di Andrè (21-24), ma poi si bloccano nuovamente in fase offensiva. Un altro parziale da 12-0 vale il massimo vantaggio per Bourges (21-36). Johannes continua a colpire dalla lunga distanza, mentre la formazione italiana fatica a costruire buone azioni d’attacco. Inesorabilmente il divario tra le due squadre si allarga e all’intervallo lungo Schio è sotto 31-48.



Buon avvio di ripresa per le padrone di casa. Due triple di Crippa provano a suonare la carica, mentre due canestri di Lavender valgono il -10 (43-53). Un comodo appoggio di Andrè perfettamente servita da Chagas fissa il punteggio sul 47-56 alla fine del terzo quarto. Nell’ultimo periodo Bourges prova a riprendere il vantaggio con Sharp e Chartereau, ma Schio risponde con Gemelos e tenta il tutto per tutto per rientrare (54-61). La formazione francese però mantiene la calma e con un gioco da tre punti di Raincock-Ekunwe ritrova la doppia cifra di margine a meno di tre minuti dalla fine. Due punti di Chartereau valgono il +11 per Bourges a due minuti dal termine e segnano la resa definitiva di Schio. Non segna più nessuno fino alla sirena, 55-66 il punteggio finale.

FAMILA SCHIO – BOURGES BASKET 55-66 (17-24; 14-24; 16-8; 8-10)

Famila Schio: Filippi, Fassina 9, Chagas, Lisec 5, Crippa 9, Gruda 4, Battisodo, Andrè 6, Lavander 10, Gemelos 12

Bourges Basket: Raincock-Ekunwe 12, Ouvina 9, Chartereau 6, Rupert, Michel 7, Plouffe 10, Johannes 16, Berkani 1, Sharp 3, Godin 2













Credit: Ciamillo