Basket femminile, chi è Nicole Romeo, la nuova playmaker oriunda dell’Italia. 166 cm di talento dall’Australia

All’uscita delle convocazioni effettuate da Marco Crespi per la doppia sfida dell’Italia contro Croazia e Svezia nelle qualificazioni agli Europei femminili di basket 2019 è subito saltato all’occhio un nome nuovo: quello di Nicole Romeo. Molti si saranno chiesti da dove sia spuntata fuori questa giocatrice, che mai era stata presa in considerazione prima d’ora. Vediamo di capirne di più.

Nata il 29 agosto 1989 in Australia, Nicole Romeo, play-guardia di 166 cm con buone doti di penetrazione e tiro da tre, ha frequentato per un anno il college a Washington, prima di tornare nel suo Paese per la prima parte della sua carriera professionistica: Canberra Capitals dal 2009 al 2011, Townsville Fire dal 2011 al 2013, Melbourne Boomers nella stagione 2013-14. In questo tempo, trova modo di approdare anche in campionati dei singoli stati dell’Australia, nella Queensland Basketball League e nella South East Australian Basketball League, in cui domina le partite in lungo e in largo.

Il 2014 è l’anno del suo trasferimento in Germania, al Wasserburg, club 11 volte campione tedesco. In questo club vince campionato e coppa nazionale, mettendo a segno 7.2 punti in 16 minuti di medio impiego. Da questo momento in poi, le sue stagioni, di fatto, non si fermano mai. La Romeo, infatti, come diversi suoi colleghi maschi e femmine, gioca la massima parte della stagione in Europa e il resto in Australia, col risultato che dal 2014 non si ferma praticamente mai fino al 2018. Nell’estate 2015 è col Nunawading, dove segna oltre 14 punti di media. Nel 2015-16 va al Cadì La Seu, formazione che da anni naviga al centro della classifica in Spagna. Per lei arriva la doppia cifra di media: 10.9 punti in 21 minuti. Dopo un’altra estate in Australia (Warrandyte Venom), altro cambio d’aria in terra iberica: il nuovo capitolo è il Campus Promete (prima lega spagnola anche in questo caso). Realizza 13.5 punti a gara, poi torna nel suo Paese con le Sandringham Sabres.

Nell’ultima stagione, la 2017-18, la Romeo può esprimere i propri punti di forza anche in Eurocup: l’opportunità è data da Girona, in cui fa coppia con l’ex Schio Nuria Martinez. Raggiunge la finale in tutte e tre le competizioni spagnole: Liga, Coppa della Regina e Supercoppa. In Eurocup, Girona esce ai quarti contro il Galatasaray (poi vincitore) dopo aver eliminato Ragusa negli ottavi. Le medie della giocatrice: 7.3 punti in Spagna, 10.2 punti in Europa. Quest’anno s’è trasferita in Turchia, al Canik, che nel campionato turco ha vinto due delle prime cinque partite in stagione. Giocano con lei un paio di professioniste in WNBA, Sequoia Holmes e Kai James.













Credit: Ciamillo