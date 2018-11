Basket femminile, Cecilia Zandalasini: “Italia, prendiamoci la qualificazione agli Europei”. Le azzurre sfidano la Svezia

L’Italia è davvero a un passo dalla qualificazione agli Europei 2019 di basket femminile, la nostra Nazionale affronterà la Svezia nell’ultimo incontro della fase preliminare e ha bisogno di un successo per staccare matematicamente il pass mentre in caso di sconfitta dovremo sperare di essere tra le migliori sei seconde (su otto gironi). Le azzurre scenderanno in campo domani (ore 20.30) a La Spezia per fronteggiare le scandinavi, già demolite a febbraio in trasferta.

Sarà l’ultima recita di Raffaella Masciadri, alla vigilia dell’incontro ha parlato l’attesissima Cecilia Zandalasini: “Arriviamo all’ultimo impegno con convinzione: a parte la prima partita persa a San Martino di Lupari con la Croazia, nelle altre finestre abbiamo preso progressivamente fiducia nei nostri mezzi passando con autorità sia a Boras che a Slavonski Brod. Sappiamo che solo giocando insieme possiamo superare gli ostacoli. Alla vigilia dell’ultima partita è normale ci sia un po’ di tensione ma soprattutto all’interno della squadra c’è entusiasmo. E tanta voglia di scendere in campo per prenderci, tutte insieme, questo Europeo”. L’Italia partirà con i favori del pronostico ma non dovrà sottovalutare le avversarie guidate da Amanda Zahui e dalle gemelle Elin e Frida Eldebrink, di seguito le convocate del CT Marco Crespi.

CONVOCATE ITALIA-SVEZIA:

3 Nicole Romeo (’89, P, 1.66, Canik Belediyesi Samsun, Turchia)

5 Gaia Gorini (’92, 1.81, P, Umana Reyer Venezia)

6 Marcella Filippi (’85, 1.85, A, Famila Schio)

7 Giorgia Sottana (’88, 1.75, P, Fenerbahce, Turchia)

9 Cecilia Zandalasini (’96, 1.85, A, Fenerbahce, Turchia)

10 Francesca Dotto (’93, 1.70, P, Famila Schio)

11 Raffaella Masciadri (’80, 1.85, Ala, Famila Schio)

14 Martina Crippa (’89, 1.78, G-A, Famila Schio)

21 Giuditta Nicolodi (’95, 1.85, Geas Sesto San Giovanni)

22 Kathrin Ress (’85, 1.92, C, Saces Mapei Napoli)

23 Sabrina Cinili (’89, 1.91, A, Passalacqua Ragusa)

33 Olbis Andre Futo (’98, 1.86, A, Famila Schio)

41 Elisa Penna (’95, 1.91, A, Wake Forest University, USA)

99 Debora Carangelo (’92, 1.69, P, Umana Reyer Venezia)

Coach: Marco Crespi

Assistenti: Giovanni Lucchesi, Cinzia Zanotti













Credit: Ciamillo