Basket, Eurolega 2018-2019: Milano vuole stupire anche a Barcellona. L’Olimpia punta al bis settimanale

Neanche il tempo di immagazzinare la vittoria con il Baskonia Vitoria, che l’Olimpia Milano scende nuovamente in campo per la nona giornata di Eurolega. Domani sera l’Armani Exchange sarà di scena a Barcellona in quella che diventa davvero una sfida importantissima guardando la classifica. Infatti la squadra di Pianigiani si trova attualmente al quarto posto e i catalani sono indietro di una vittoria rispetto a Milano, che con una vittoria potrebbe allungare su una diretta rivale per i playoff.

Milano sta disputando un’Eurolega veramente straordinaria e finora in trasferta non ha mai perso con tre vittorie consecutive (Buducnost, Olympiacos e Darussafaka). Il Barcellona, invece, è reduce dalla sconfitta di Atene contro il Panathinaikos, ma va detto che i catalani finora hanno giocato ben sei volte lontano dal Palau Blaugrana e dunque il cammino europeo degli spagnoli è stato finora ottimo, avendo un record di 5-3.

Sarà importante anche valutare lo stato di entrambe le squadre, visto che il doppio impegno settimanale nasconde sempre molte insidie. Milano è ancora senza Nedovic e Della Valle e si aggrapperà ancora al talento di Mike James e Vladimir Micov, che anche ieri contro il Baskonia sono stati i migliori. Barcellona che ha in Ante Tomic il migliore con oltre tredici punti di media, ma Milano dovrà fare attenzione anche all’ala Kyle Kuric (dodici punti di media).

I precedenti sono sedici ed in perfetta parità, con otto vittorie a testa. Milano lo scorso anno ha ha vinto entrambe le due partite della passata stagione: la prima in casa 78-74 con 19 punti di Jordan Theodore e la seconda in trasferta 83-81 con canestro decisivo di Dairis Bertans.

Simone Pianigiani ha parlato del Barcellona: “E’ una squadra del massimo livello, che gioca come tale, non solo per il roster e la sua profondità ma anche per la qualità della difesa e la capacità in attacco di sfruttare le caratteristiche individuali. Il Barcellona ha perso l’ultima gara, ma veniva da cinque successi consecutivi. In realtà il loro avvio di stagione è stato impressionante. Hanno una vittoria in meno di noi ma hanno già giocato sei gare in trasferta e quindi superato un calendario che avrebbe potuto uccidere chiunque. E’ come se fossero davanti a noi”.

Continua il tecnico milanese, che presenta anche la sfida di domani sul piano tecnico: “Metteranno grande pressione sui nostro portatori di palla quindi starà a noi gestire questa pressione e limitare le palle perse. A difesa schierata useranno tutta la loro taglia per toglierci luce, quando giocheranno con Claver da 3, un 4 come Singleton che è durissimo e costantemente tra i migliori difensori di EuroLeague, più Tomic e Seraphin che hanno centimetri e chili. Contro questa difesa servirà fluido per sfuggire alla morsa del Barcellona. Le difficoltà sono accentuate dalle nostre condizioni, non siamo brillantissimi, è la seconda partita in tre giorni e affrontarla senza Nedovic e Della Valle ci toglie molto“.