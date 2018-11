LIVE Barcellona-Olimpia Milano, Eurolega basket 2019 in DIRETTA: trasferta di fuoco in Catalogna

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Barcellona e Olimpia Milano, valevole per il nono turno della stagione regolare di Eurolega 2018-2019.

Milano vola al Palau Blaugrana con più di una memoria positiva nella testa: si va dalla vittoria della scorsa stagione, una delle poche gioie in mezzo alle ombre europee del 2017-18, al favorevole inizio di stagione che racconta di sei vittorie e due sconfitte. L’ultimo successo dell’A|X Armani Exchange risale a due giorni fa, quando la formazione di Simone Pianigiani è riuscita a tenere a bada le ambizioni di risalita di Vitoria. Il Barça, invece, è caduto ad Atene, dove il Panathinaikos ha vinto per 76-70 sfruttando un desolante 3/15 da tre punti degli ospiti, che pure tendono a non farne troppo ricorso nel corso delle partite.

Certamente, mettere in difficoltà una squadra allenata da Svetislav Pesic, uno che da quelle parti ha vinto tutto quello che c’era da vincere eppure è tornato ancora in cerca di sfide a 69 anni, non può mai essere una cosa semplice. Ne sa qualcosa Pianigiani: ““E’ il loro momento di mettere a frutto le vittorie esterne, ci aggrediranno a tutto campo, lo fanno sempre. Metteranno grande pressione sui nostri portatori di palla quindi starà a noi gestire questa pressione e limitare le palle perse. A difesa schierata useranno tutta la loro taglia per toglierci luce, quando giocheranno con Claver da 3, un 4 come Singleton che è durissimo e costantemente tra i migliori difensori di EuroLeague, più Tomic e Seraphin che hanno centimetri e chili. Contro questa difesa servirà fluidità per sfuggire alla morsa del Barcellona. Le difficoltà sono accentuate dalle nostre condizioni: non siamo brillantissimi, è la seconda partita in tre giorni e affrontarla senza Nedovic e Della Valle ci toglie molto“.

L’appuntamento, dunque, è con la DIRETTA LIVE alle ore 21, quando verrà alzata la palla a due. Buon divertimento!

Credit: Ciamillo













20:40 Nell’attesa della partita, uno sguardo a quello che è successo due giorni fa, nel discusso finale tra CSKA Mosca e Zalgiris Kaunas. Nella gara vinta dai russi per 99-97 all’overtime, il cronometro, che segnava 18 secondi alla fine dell’attacco dello Zalgiris, è stato improvvisamente portato a 14 secondi senza un motivo (mancava un minuto alla fine). L’errore non è stato notato all’interno della partita, e dunque non è stato possibile correggerlo. Euroleague Basketball, però, ha deciso di aprire un procedimento disciplinare nei confronti del CSKA per violazione del suo codice disciplinare.

20:35 Se da parte milanese non ci sono, questa sera, Nemanja Nedovic e Amedeo Della Valle, per gli uomini di Svetislav Pesic si segnala il recupero, non di poca importanza, di Adam Hanga, che a OAKA, contro il Panathinaikos, era stato tenuto a riposo per un problema alla spalla.

20:30 Buonasera, e un benvenuto a tutti alla DIRETTA LIVE di Barcellona-Olimpia Milano, valevole per la nona giornata dell’Eurolega 2018-2019.

