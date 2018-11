Basket, Eurolega 2018-2019: l’Olimpia Milano sfida lo Zalgiris Kaunas nella sua tana, partita cruciale

L’Eurolega, come ormai dallo scorso anno, non si ferma neppure di fronte alle pause dedicate alle Nazionali, e va dunque avanti con il decimo turno della stagione regolare. Domani, in una giornata dai contorni quantomeno strani, l’Olimpia Milano andrà a far visita alla Zalgirio Arena, casa dello Zalgiris Kaunas, la squadra dei miracoli dello scorso anno, in cui ha raggiunto il terzo posto nella massima competizione per club europea.

Il nome più importante è stato conservato: Sarunas Jasikevicius, mago in campo come in panchina, è ancora lì, nonostante quest’estate su di lui si fossero posate le sirene del Barcellona. Dopo un inizio a corrente alternata, però, lo Zalgiris ha cominciato a perdere colpi, con tre sconfitte consecutive, tutte giunte sul filo di lana, anche se quella in trasferta a Mosca, contro il CSKA, è pesantemente viziata da un gravissimo errore del tavolo, che ha tolto 5 secondi a uno degli ultimi attacchi lituani, fatto risultato poi decisivo per portare i russi all’overtime e poi al successo. Su quella situazione di gioco l’Eurolega ha aperto un’inchiesta. Parlando di giocatori, invece, Jasikevicius può contare sulle ottime prestazioni di Brandon Davies e Nate Wolters: il centro ex Varese viaggia a 14.4 punti di media a gara, mentre Wolters è a quota 14.7, anche se le sue percentuali non sono proprio da primo della classe. Il vantaggio che ha lo Zalgiris è di poter attingere da un po’ tutti i suoi uomini per avere punti: gli americani, Jankunas, Kavaliauskas, Milaknis, Westermann.

Milano arriva a Kaunas con un record esattamente opposto a quello dello Zalgiris: sei vittorie e tre sconfitte. L’ultima delle partite perse, però, è quella col Barcellona, in cui dopo il primo quarto la squadra di Simone Pianigiani non è mai riuscita a rientrare. Sarà una trasferta che l’Olimpia dovrà affrontare con diverse assenze: quella di Nemanja Nedovic è nota, mentre Amedeo Della Valle viene dato in fase di recupero. Non ci saranno nemmeno Christian Burns e Simone Fontecchio, lasciati alla Nazionale per la partita contro la Lituania, mentre è stato richiamato Andrea Cinciarini, per dare una mano a Mike James e Curtis Jerrells. Mai in discussione, invece, la presenza di Jeff Brooks. C’è una cosa buona nella Milano di quest’anno: di tutte le partite che ha giocato in trasferta, ha perso soltanto l’ultima. Inoltre, ha saputo vincere su uno dei campi più caldi d’Europa, quello dell’Olympiacos. E questo, per una partita come quella contro lo Zalgiris, conterà parecchio. Pianigiani, sulla partita, afferma: “La classifica dello Zalgiris non è veritiera: è una squadra che ha mantenuto molti dei giocatori che hanno conquistato le Final Four un anno fa e in più ha perso almeno un paio di partite solo all’ultimo tiro, ad esempio con CSKA e Barcellona. E’ una squadra che gioca con tanta energia e ci aggredirà a tutto campo fin dall’inizio. Dovremo evitare di farci travolgere sul piano dell’energia com’è accaduto a Barcellona dopo un ottimo approccio“.













