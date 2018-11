Tottenham-Inter in tv, a che ora comincia stasera e su che canale vederla. C’è la diretta streaming

Questa sera (ore 21.00) si giocherà Tottenham-Inter, match valido per la quinta giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. A Wembley andrà in scena una partita fondamentale per le sorti dell’intero girone: i nerazzurri vanno a caccia di quel pareggio che vale la qualificazione agli ottavi di finale, gli Spurs sono obbligati a vincere per tenere aperto il discorso. I ragazzi di Luciano Spalletti, reduci dal netto successo in campionato, si rituffano in Europa a tre settimane di distanza dal bel pareggio casalingo contro il Barcellona e sperano di mettere all’angolo la compagine inglese che hanno già sconfitto a San Siro in apertura del torneo.



Icardi e compagni se la dovranno vedere contro una buona formazione che di fronte al proprio pubblico si gioca il tutto per tutto: serviranno una grande difesa e degli ottimi contropiedi per portare a casa il risultato necessario a chiudere i conti in anticipo senza doversi giocare tutto nell’ultima giornata contro il PSV mentre il Tottenham sarà impegnato sul campo del Barcellona.

La partita sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro su Rai Uno: tutti i tifosi dell’Inter e gli appassionati del grande calcio internazionale potranno gustarsi questo incontro senza alcun abbonamento. Il match sarà fruibile anche in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Di seguito il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Tottenham-Inter di Champions League.

MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE:

21.00 Tottenham-Inter

TOTTENHAM-INTER: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai Uno e diretta streaming su Rai Play.

Foto: Gianfranco Carozza