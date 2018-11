Napoli-Stella Rossa in tv, a che ora comincia stasera e su che canale vederla. C’è la diretta streaming

Questa sera (ore 21.00) si giocherà Napoli-Stella Rossa, match valido per la quinta giornata della Champions League 2018-2019. Gli azzurri andranno in scena di fronte al proprio pubblico del San Paolo e inseguono una vittoria fondamentale per continuare a sognare la qualificazione agli ottavi di finale: i partenopei devono battere la compagine serba per avvicinarsi al passaggio del turno, anzi potrebbero conquistarlo direttamente stasera se il PSG dovesse commette un passo falso contro il Liverpool. I ragazzi di Carlo Ancelotti, reduci dalla dolorosa sconfitta in campionato contro il Chievo, vogliono reagire immediatamente e puntano a tre punti cruciali per alimentare le proprie ambizioni europee.



Insigne e compagni scenderanno in campo con la volontà di infilare un nuovo successo in Champions dopo quello contro il Liverpool e dopo i due pareggi col PSG. Si preannuncia grande spettacolo, gli avversari cercheranno di difendersi ma l’attacco dei padroni di casa dovrà dimostrarsi più forte. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Di seguito il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Napoli-Stella Rossa di Champions League.

MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE:

21.00 Napoli-Stella Rossa

NAPOLI-STELLA ROSSA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport













Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock.com