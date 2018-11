Basket, EuroCup 2018-2019: Trento a Belgrado contro il Partizan di Trinchieri, Brescia a Monaco, Torino riceve Francoforte

Brescia: una vittoria. Trento: una vittoria. Torino: zero vittorie. Comincia così la seconda metà della prima fase a gironi dell’EuroCup delle tre formazioni italiane che vi sono impegnate. Le prospettive di rimonta sono diverse: la Germani, nel girone A, ha davanti Ulm, Galatasaray e Andorra, tutte a due vittorie; la Dolomiti Energia, nel girone C, è affiancata al Partizan e ha appena davanti Ankara; la Fiat, nel girone D, deve infine sperare di vincere almeno tre partite in più di Francoforte per farcela (il Rytas Vilnius, anch’esso a quota tre successi, non sembra obiettivo possibile). Andiamo a vedere gli impegni che le squadre tricolori sosterranno questa settimana.

PARTIZAN BELGRADO-DOLOMITI ENERGIA TRENTO (Martedì 6 novembre, ore 20:00)

L’Aquila entra da ospite in un tempio del basket, la Hala Aleksandar Nikolic, che per molti è ancora, semplicemente, “il Pionir”. A Belgrado hanno deciso di dare all’arena il nome di colui che è considerato il padre della pallacanestro jugoslava, e basta fare un giro su YouTube per comprendere quanto calore possa esserci in questo luogo. Al Partizan, però, più che il rumore dei canti, si è recentemente sentito quello dei cambiamenti, con Andrea Trinchieri chiamato a sostituire Nenad Canak sulla panchina del club Campione d’Europa 1992. Si tratta di un match importantissimo per le sorti delle due squadre in Europa, dal momento che giacciono entrambe sul fondo della classifica del loro girone con un unico successo. All’andata ha vinto Trento per 82-73, ma da allora le cose sono cambiate in modo molto radicale per entrambe le formazioni: una è senza successi in Serie A, l’altra con tre vinte e tre perse in Lega Adriatica. Sarà fondamentale, per gli uomini di Buscaglia, limitare la forza a rimbalzo di Jock Landale, tra i migliori della competizione in questo senso, ma anche migliorare in fase offensiva, dove è ultima in tutta l’EuroCup con 69,2 punti realizzati. La museruola dovrà essere messa in particolare a Vanja Marinkovic, guardia da 15 punti di media in Europa. Non ci sarà il debutto di Aaron Craft, il cui ritorno in Trentino è stato reso ufficiale oggi.

FIAT TORINO-FRAPORT SKYLINERS FRANCOFORTE (Martedì 6 novembre, ore 20:30)

All’incontro del PalaVela, l’Auxilium si presenta con una missione durissima da affrontare: vincere non solo questa partita, ma anche almeno altre due in più di Francoforte (o del Rytas Vilnius, obiettivo che però pare irrealistico) per agganciare il quarto posto che varrebbe la qualificazione. Gli uomini di Larry Brown, tornato ieri sulla panchina gialloblu, avranno bisogno di un notevole apporto da parte degli americani, Poeta e Cusin affinché l’incredibile finale della partita contro l’Unicaja Malaga non diventi un macigno pesantissimo sulla schiena della squadra. Gli Skyliners vantano il più mortifero tiratore da tre della competizione: Erik Murphy, che sta tirando con un irreale 70,6% (12/17). Da tenere d’occhio sono anche Jonas Wohlfarth-Bottermann, quinto per stoppate e utilissimo anche in fase realizzativa, nonché il secondo miglior ladro di palloni dell’EuroCup, lo storico capitano del club Quantez Robertson. Tutto questo senza dimenticare l’esistenza di Brady Heslip, uno che di punti ne fa 15.6 ad allacciata di scarpe. Tutto questo, però, in Bundesliga non ha portato così tanta fortuna, dal momento che Francoforte è a quota 4 punti.

AS MONACO-GERMANI BASKET BRESCIA (Mercoledì 7 novembre, ore 19:45)

La rincorsa di Brescia comincia dall’ostacolo che, dati alla mano, è il più complicato: il Monaco, con Saso Filipovski in panchina e l’ex Reggio Emilia Derek Needham in campo, in Europa ha vinto quattro partite perdendone una sola, mentre nella Pro-A francese è a quota 8 punti. Si gioca alla Salle Gaston Médecin, che si trova proprio sotto le tribune del celebre Stade Louis II di calcio. Brescia arriva a quest’appuntamento dopo aver perso di un solo punto a Ulm e vinto in campionato contro Pesaro di tre punti. La formazione di casa punterà moltissimo su Gerald Robinson (che, fra l’altro, è tra i più precisi dalla lunetta della coppa) ed Elmedir Kikanovic, entrambi oltre i 15 punti di media nella competizione, nonché maggiori protagonisti del successo dell’andata al PalaLeonessa. Da segnalare, inoltre, la presenza del secondo miglior rimbalzista di EuroCup, Ian Hummer, che tira giù otto palloni a partita, nonché del quinto nella classifica delle palle rubate (2.33 per incontro), Paul Lacombe.













