Basket, Champions League 2018-2019: Venezia fatica ma espugna Bonn, ottime prove per Austin Daye e Gasper Vidmar

Venezia supera una buona Bonn e torna al successo nella 5a giornata della Basketball Champions League 2018-2019. Il punteggio finale di 84-94 non testimonia le difficoltà di una partita condotta a corrente alternata dalla formazione di coach De Raffaele. Dopo un’ottima partenza, la Reyer ha infatti permesso alla squadra tedesca di rientrare in gara e di passare anche in vantaggio nel terzo periodo. Solo nell’ultimo quarto Venezia è riuscita a trovare quella buona intensità difensiva che le ha permesso di portare a casa la vittoria.

Il miglior marcatore della Reyer è Austin Daye (21 punti di cui 9 nel quarto periodo), ma ottime prove anche per Gasper Vidmar (18 punti e 6 rimbalzi) e Michael Bramos (16 punti con 4/6 dall’arco). Non bastano a Bonn i 26 punti e 6 assist messi a referto da un immarcabile Joshua Mayo.

Ottima partenza della Reyer che prova ad allungare già nel primo quarto facendo valere il proprio potenziale offensivo. Dopo i primi minuti giocati punto a punto, Venezia mette la freccia grazie a due triple di Michael Bramos e soprattutto grazie all’ingresso in campo di Stefano Tonut. Il giocatore azzurro mette a referto 10 punti in cinque minuti e porta la Reyer sul 20-34 alla fine del primo parziale.

Nel secondo quarto però Bonn parte meglio e si riporta sotto con tre triple consecutive di Joshua Mayo. La formazione tedesca continua a raccogliere punti facili sfruttando la passività della difesa veneziana e rientra in partita. La Reyer invece fatica a trovare la via del canestro e accumula palle perse (8). Un’altra tripla dell’ex giocatore della Virtus Roma (che chiude un primo tempo impressionante con 17 punti e 5/7 dal campo) fissa il punteggio sul 47-49 a metà partita.

Venezia torna in campo nel peggiore dei modi possibili: due palle perse in attacco e canestro del sorpasso ad opera del solito Joshua Mayo (50-49). La Reyer prova a reagire grazie al talento dei propri singoli e si riporta avanti con quattro punti consecutivi di Austin Daye (56-58). La partita diventa molto fisica con tanti contatti e giocatori spesso in lunetta. La Reyer cerca nuovamente l’allungo sul finale del quarto e chiude in vantaggio 65-70 il terzo periodo.

Ultima frazione di gioco decisiva, con Bonn che si riporta subito in parità grazie al layup di Martin Breunig per il 74-74. Nel momento più delicato della partita si accende la stella di Austin Daye. Il giocatore statunitense trova cinque punti consecutivi e permette a Venezia di recuperare il vantaggio (74-79). La Reyer alza l’intensità difensiva e riesce finalmente a prendere le misure a Mayo. Privato del suo miglior realizzatore, l’attacco di Bonn fatica a trovare punti. I giocatori di De Raffaele sono abili nel mantenere il margine conquistato e nel finale una tripla di MarQuez Haynes arrotonda il punteggio sul 84-94.

Di seguito il tabellino completo della gara:

TELEKOM BASKETS BONN – UMANA REYER VENEZIA 84-94 (20-34, 27-15, 18-21, 19-24)

Telekom Baskets Bonn: Reischel 8, Subotic, James 8, Jackson 14, DiLeo 10, Breunig 8, Bartolo 5, Mayo 26, Webb III 5, Jasinsi

Umana Reyer Venezia: Haynes 8, Stone 5, Bramos 16, Tonut 11, Daye 21, De Nicolao, Vidmar 18, Biligha 6, Giuri 2, Cerella 2, Watt 5













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo