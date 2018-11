Basket, Champions League 2018-2019: Nanterre passa a Venezia, seconda sconfitta per la Reyer

Venezia trova la seconda sconfitta stagionale nella 6a giornata della fase a gironi della Basketball Champions League 2018-2019. Nanterre espugna il Taliercio con il punteggio di 87-99 in una partita dove non sono mancati agonismo e spettacolo. La formazione di coach De Raffaele era riuscita a rientrare in partita dopo un primo quarto difficile e nel terzo periodo aveva dato l’impressione di poter portare a casa il match. Fatale un ultimo parziale da 18-33 in favore della squadra francese che ha sfruttato al meglio la sua arma migliore, il tiro da tre, e ha spento le ambizioni di vittoria dei padroni di casa.

Decisive per la vittoria di Nanterre le prestazioni del lituano Adas Juskevicius, miglior marcatore della serata con 31 punti (6/10 da tre), e dello statunitense Julian Gamble, 28 punti e 11 rimbalzi. Importanti anche gli 8 punti di Jeremy Sanglin nell’ultimo periodo e i 12 di Haukur Palsson. Per Venezia segnali positivi da Gasper Vidmar (17 punti), che sembra ormai integrato perfettamente nei meccanismi di coach De Raffaele, e da Bruno Cerella (10 punti e la consueta intensità in fase difensiva). Serata invece da dimentica per Austin Daye, 2 punti e poco più di otto minuti giocati per ragioni di falli.

Partenza al rallentatore per Venezia. Nanterre si porta avanti sin dai primi minuti con un Julian Gamble incontenibile sotto canestro. La Reyer accumula palle perse in attacco e concede punti facili agli avversari ritrovandosi rapidamente in netto svantaggio: una tripla dell’islandese Haukur Palsson vale il 9-17 per gli ospiti. In più Austin Daye commette tre falli nel giro di pochi minuti ed è costretto ad accomodarsi in panchina. Gamble continua a dettare legge nell’area di Venezia e con 16 punti nel primo periodo porta Nanterre sul 19-31. La Reyer si affida a Stefano Tonut, che con due triple consecutive prova a tenere a contatto i compagni.

Nel secondo periodo coach De Raffaele prova ad alzare l’intensità difensiva inserendo Bruno Cerella e la scelta si rivela vincente. Nanterre inizia a faticare in attacco e perde anche la calma: ne fa le spese Dominic Waters, espulso in seguito alle proteste per un fallo antisportivo fischiato a suo carico. Venezia approfitta della situazione e comincia ad ingranare. Una tripla di Cerella riavvicina la Reyer (30-36), sette punti del rientrante Deron Washington accorciano ulteriormente il distacco, mentre un comodo appoggio di Tonut in contropiede vale il pareggio (39-39). La squadra di casa, trasformata nel secondo parziale, passa quindi in vantaggio con una conclusione dalla lunga distanza di Tomas Kyzlink (42-39). Nel finale due liberi di Mitchell Watt fissano il punteggio sul 47-45 all’intervallo.

Il terzo quarto inizia nel peggiore dei modi possibili per Venezia. Daye torna sul parquet e in meno di due minuti rimedia quarto e quinto fallo raggiungendo anche lui gli spogliatoi anzitempo per proteste. La Reyer però è brava a non scomporsi e continua a macinare gioco grazie alla ritrovata efficienza difensiva: quattro punti consecutivi di Gasper Vidmar e un contropiede di Cerella valgono il massimo vantaggio (64-54). Nanterre però non ci sta e reagisce con due triple di Adas Juskevicius riportandosi ad un solo possesso di svantaggio alla fine del terzo periodo (69-66).

In avvio di ultimo quarto Venezia prova ad allungare con quattro punti consecutivi di Mitchell Watt (73-68). Nanterre reagisce ancora e soprattutto ritrova l’arma del tiro da tre con il solito Juskevicius e con due triple di Jeremy Senglin, zero punti su azione fino a quel momento. La partita sfugge di mano alla Reyer e gli ospiti trovano l’allungo decisivo sul 79-89 a due minuti dal termine. Finisce 87-99 con Venezia che incappa nella seconda sconfitta in Europa e rimette in discussione il discorso qualificazione.

UMANA REYER VENEZIA – NANTERRE ’92 87-99 (19-31; 28-14; 22-21; 18-33)

Umana Reyer Venezia: Haynes 12, Bramos 5, Tonut 12, Daye 2, De Nicolao 5, Vidmar 17, Biligha, Giuri 2, Cerella 10, Watt 10, Kyzlink 3, Washington 9

Nanterre ’92: Treadwell 7, Juskevicius 31, Konate 2, Gamble 28, Invernizzi 3, Waters 4, Palsson 12, Carne 2, Senglin 10













Credit: Ciamillo