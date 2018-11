Basket, Champions 2019: le partite della settimana di Virtus Bologna, Venezia e Avellino. Calendario, orari, programma e come vederle in tv

Tra domani, martedì 6 novembre, e mercoledì 7 novembre le formazioni italiane impegnate nella Basketball Champions League 2019 torneranno sul parquet per la 5a giornata della fase a gironi. La prima a scendere in campo sarà Venezia che volerà in Germania per affrontare i tedeschi del Telekom Baskets Bonn alle 20.00 di domani. Mercoledì toccherà alla Virtus Bologna, impegnata nella trasferta turca contro il Besiktas Sompo Japan alle 18.00, e ad Avellino, che accoglierà al Pala Del Mauro i turchi del Banvit alle 20.30.

Le partite saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma Eurosport Player. Raisport trasmetterà in diretta tv le sfide tra Bonn e Venezia (martedì dalle 19.55) e tra Avellino e Banvit (mercoledì alle 20.25). Di seguito il programma completo.

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE

ore 20.00 Telekom Baskets Bonn – Umana Reyer Venezia

diretta tv su Rai Sport, diretta streaming su Eurosport Player

MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE

ore 18.00 Besiktas Sompo Japan – Segafredo Virtus Bologna

diretta streaming su Eurosport Player

ore 20.30 Sidigas Avellino – Banvit

diretta tv su Rai Sport, diretta streaming su Eurosport Player













Credit: Ciamillo