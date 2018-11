Volley femminile, Serie A1: le migliori italiane della giornata. Egonu show, solida Bosetti, ok Danesi-Sylla

Nel weekend si è disputata la terza giornata della Serie A1 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley femminile. Di seguito le migliori italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno.

PAOLA EGONU. Nel giorno caratterizzato soprattutto dal suo coming out, la stella della pallavolo italiana domina in campo come sa fare e trascina Novara all’agevole vittoria contro Bergamo: bastano i suoi 16 punti (3 aces, 2 muri, 41% in attacco) per stendere le orobiche e continuare a fare volare la Igor.

FRANCESCA PICCININI. Semplicemente infinita perché a quasi 40 anni gioca titolare, fornisce un contributo importante a Novara, puntella la ricezione (55%) e trova modo di schiacciare a terra 8 punti (53%): encomiabile.

ANNA DANESI e MIRIAM SYLLA. Conegliano si sbarazza di Monza senza particolari patemi d’animo, De Kruijf e Fabris sono risolutrici ma la prestazione della centrale (9 punti, 2 muri, 88%) e il contributo della schiacciatrice (9) sono determinanti per la Imoco che porta a casa un successo prezioso.

LUCIA BOSETTI. Che solidità e che reattività, una garanzia in seconda linea per Scandicci che vince a Chieri con grande disinvoltura. Le gesta della schiacciatrice parlano da sole: 90% in ricezione, 7 vinti-persi, 8 punti e 50% in attacco. Ancora una volta determinante nella giornata delle solite Haak e Mitchem.

ALESSIA ORRO e ALESSIA GENNARI. Grobelna e Herbots si impegnano a mettere giù palloni pesanti per guidare Busto Arsizio al successo su Cuneo, il terzo consecutivo per confermarsi in testa alla classifica. La regia della palleggiatrice e la solidità della schiacciatrice (74% ricettivo, 56% offensivo con 9 punti) risultano determinanti nella dinamica del gioco delle Farfalle che continuano a volare.

ANNA NICOLETTI e FRANCESCA VILLANI. Brescia batte il Club Italia con il suo opposto (20 punti, 3 muri, 3 aces) e una schiacciatrice molto incisiva (13): due nomi da tenere in considerazione.

SYLVIA NWAKALOR. Il Club Italia perde 1-3 contro Brescia ma le 19 marcature del giovane opposto non devono passare inosservate.

INDRE SOROKAITE. Firenze perde nettamente contro Casalmaggiore ma i suoi sei muri-punto sono sublimi come il 74% in ricezione, peccato che stecchi in attacco.













Foto: Ettore Griffoni