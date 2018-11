Basket, 6a giornata Serie A 2018-2019: Milano vince ancora e raggiunge Venezia in testa, Cremona si conferma al terzo posto

Domenica di conferme nella 6a giornata della Serie A 2018-2019 di basket. In attesa del posticipo di domani tra VL Pesaro e Alma Trieste, quest’oggi Milano ha saputo rispondere alla vittoria di Venezia superando Reggio Emilia con una prova di autorità e conquistando il sesto successo stagionale. Non sbaglia neppure Cremona che espugna Pistoria e si mantiene al terzo posto. Vittorie anche per la Virtus Bologna, che batte e raggiunge Cantù a 6 punti, e per Avellino, che sbanca Varese, trova la terza vittoria consecutiva e sale a quota 8.

Milano supera agevolmente Reggio Emilia con il punteggio di 100-75. L’Olimpia prova ad allungare già in avvio, grazie all’ex Amedeo Della Valle che mette a referto 10 punti nel solo primo quarto, ma la Grissin Bon rientra in partita nel secondo parziale e si riporta sotto all’intervallo (44-43). Decisiva la terza frazione, dove gli uomini di Pianigiani mettono la freccia con un quarto da 31-13 che chiude definitivamente la partita. Per Milano, oltre al solito Mike James (21 punti in 18 minuti), da segnalare anche la buona prova di Simone Fontecchio (14 punti con 3/4 da due e 2/3 da tre). A Reggio Emilia non bastano i 21 punti di Riccardo Julio Ledo per evitare la sconfitta.

Una gran partita di Pietro Aradori trascina la Virtus Bologna al successo contro Cantù. Partono meglio gli ospiti, che chiudono il primo quarto sul 17-26 grazie a 11 punti di Davon Jefferson. Nel secondo parziale la formazione di Stefano Sacripanti reagisce: prima pareggia sul 29-29 con Dejan Kravic, quindi si porta avanti grazie ad un canestro di Aradori, che fissa il punteggio sul 47-42 all’intervallo. Nel secondo tempo la Virtus riesce a respingere gli assalti di Cantù e a difendere il margine fino al 91-80 finale. Partita da incorniciare per Aradori (26 punti con 6/10 da due e 3/4 da tre) e per Kravic (26 punti e 8 rimbalzi). Per gli ospiti 23 punti di Tony Mitchell e 22 di Davon Jefferson.

Prima sconfitta casalinga stagionale per Varese che si arrende ad Avellino con il punteggio di 79-83 al termine di una partita combattuta. Sostanziale equilibrio nelle prime due frazioni di gioco: meglio gli ospiti nel primo quarto (19-22), ma i biancorossi rientrano con un buon secondo periodo e si portano all’intervallo in vantaggio 43-42. Si procede punto a punto anche nella seconda parte fino alla metà dell’ultima frazione, quando Avellino ritrova il vantaggio grazie a cinque punti consecutivi di Nichols Demetris e allunga con una tripla di Ariel Filloy che vale il 73-76. Varese, provata fisicamente dalla sfida, non riesce a ricucire il distacco ed è costretta alla resa. Norris Cole il migliore per la Sidigas con 25 punti, mentre ai biancorossi non bastano i 18 punti di Aleksa Avramovic.

Cremona sbanca Pistoia grazie ad una super partita di Giampaolo Ricci e si conferma la terza forza del campionato. La formazione toscana rimane in partita per due quarti grazie alla forza sotto canestro di Patrik Auda e Dominique Johnson. Nel terzo periodo la squadra guidata da Meo Sacchetti cambia ritmo: una tripla di Peyton Aldridge vale il primo allungo, mentre un altro canestro dall’arco di Ricci porta Cremona al massimo vantaggio sul 42-54. Pistoia prova una reazione, ma i lombardi amministrano con tranquillità e dilagano nell’ultimo periodo per il 73-90 conclusivo. Serata straordinaria per Ricci che chiude con 27 punti, miglior marcatore dell’incontro. I 21 punti di Kerron Johnson non riescono ad evitare la sesta sconfitta consecutiva per la formazione toscana.

Di seguito il riepilogo dei risultati

Banco di Sardegna Sassari – Umana Reyer Venezia 83-86

Dolomiti Energia Trentino – Germani Basket Brescia 76-75

Fiat Torino – Happy Casa Brindisi 66-72

A|X Armani Exchange Milano – Grissin Bon Reggio Emilia 100-75

Segafredo Virtus Bologna – Red October Cantù 91-80

Openjobmetis Varese – Sidigas Avellino 79-83

Oriora Pistoia – Vanoli Basket Cremona 73-90

VL Pesaro – Alma Trieste (domani ore 20.30)

Classifica

Venezia, Milano 12; Cremona 10; Avellino, Brindisi 8; Sassari, Virtus Bologna, Varese, Cantù 6; Trieste*, Brescia, Torino, Reggio Emilia 4; Pesaro*, Trento 2; Pistoia 0.

(* 1 partita in meno)













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo