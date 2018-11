Basket, 5a giornata Serie A 2018-2019: sempre al comando Milano e Venezia. Cremona supera Sassari e sale al terzo posto

Dopo l’anticipo di ieri sera con la vittoria di Avellino contro Trento e il successo odierno di Reggio Emilia su Varese nella sfida di mezzogiorno, si è chiusa questa sera la 5a giornata della Serie A 2018-2019. Al comando della classifica rimangono a punteggio pieno Milano e Venezia grazie ai successi contro Torino e Bologna. Sale al terzo posto Cremona grazie alla vittoria contro Sassari, mentre si allarga il gruppo delle squadre a sei punti con Avellino e Brindisi che raggiungono Varese e Cantù. Non cambia invece la situazione in coda dove Trento e Pistoia restano appaiate a zero punti.

Non bastano il ritorno di Larry Brown e una buona prova di Torino a fermare la cavalcata dell’Olimpia. Nell’unico successo esterno della giornata Milano espugna il PalaVela con il punteggio di 71-93 e raggiunge Venezia al comando della classifica. La formazione di Simone Pianigiani prova ad allungare nel secondo quarto, ma Torino rientra e trova il pareggio con un canestro di Beppe Poeta nel terzo periodo. L’equilibrio si rompe nell’ultimo parziale con Milano che allunga in avvio con una tripla di Dairis Bertans e prende il largo nel finale. Alla Fiat non bastano i 16 punti di Tyshawn Taylor e i 13 di Jamil Wilson. Per l’Olimpia altra grande partita di Arturas Gudaitis e Vladimir Micov (16 punti a testa).

Netta vittoria casalinga di Venezia che si impone con il punteggio di 94-75 sulla Virtus Bologna. I bianconeri restano in partita il primo quarto, poi per la Reyer si scatena Stefano Tonut che con 16 punti soltanto nei primi due periodi porta Venezia sul 48-35 all’intervallo lungo. Nella ripresa il divario aumenta ulteriormente e la Virtus non riesce a rientrare in partita. Il 24enne italiano chiude con 21 punti e 80% dal campo. Per Bologna si salva soltanto Pietro Aradori, 22 punti.

Sfida d’alta classifica tra Vanoli Cremona e Banco di Sardegna Sassari con la formazione di casa che trova il successo per 80-73 e sale in solitaria al terzo posto in classifica. La squadra di Meo Sacchetti si porta avanti alla fine del primo quarto, chiuso sul 26-19, ma gli ospiti non mollano e si rifanno sotto. Sassari rimane in partita fino all’avvio dell’ultimo periodo, quando Cremona trova il break decisivo grazie a due triple consecutive di Peyton Aldridge. Finisce 80-73. Andrew Crawford è il migliore dei lombardi con 24 punti, mentre tra le fila dei sardi buone prove di Scott Bamforth (16 punti) e Achille Polonara (15).

Torna al successo anche la Germani Brescia che supera al Palaleonessa una mai doma VL Pesaro con il punteggio finale di 84-81. Partita che procede a strappi con un primo quarto a favore degli ospiti e un secondo di chiara marca bresciana, chiuso sul 50-44. Grande equilibrio nella seconda parte di gara con continui sorpassi tra le due squadre. Decisiva la tripla nel finale di Jordan Hamilton e l’1/2 in lunetta di Luca Vitali, che consegnano la vittoria alla squadra di Diana. Buona prova corale di Brescia che trova anche molti punti dalla panchina (miglior marcatore Hamilton, 15). A Pesaro non bastano i 35 punti messi a referto da un incontenibile James Blackmon per evitare la quarta sconfitta in cinque partite.

Ampia vittoria dell’Alma Trieste contro Pistoia, ancora ferma a zero punti. La formazione guidata da Eugenio Dalmasson si impone con il punteggio di 96-79 prendendo il largo sin nel primo quarto. Partita mai in discussione che Trieste gestisce con tranquillità grazie ai 23 punti di Hrvoje Peric ed ai 20 di Ojars Silins. Unico segnale positivo per Pistoia i 23 punti messi a referto da Dominique Johnson. Partita molto simile tra Happy Casa Brindisi e Red October Cantù con gli ospiti che pagano a caro prezzo un primo quarto da incubo terminato sul 22-5 e non riescono più a ricucire il margine. 76-59 il punteggio finale in favore della formazione pugliese guidata da un immarcabile Wes Clark (24 punti), mentre Davon Jefferson con 23 punti è il migliore per Cantù.

Classifica

Milano, Venezia 10; Cremona 8; Sassari, Avellino, Brindisi, Varese, Cantù 6; Torino, Virtus Bologna, Trieste, Brescia, Reggio Emilia 4; Pesaro 2; Trento, Pistoia 0.













Credit: Ciamillo