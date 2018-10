Moto3, GP Malesia 2018: penultimo atto della saga ‘Martin vs Bezzecchi’, attenzione però al terzo incomodo Di Giannantonio

E dopo lo splendido scenario di Phillip Island (Australia), è la volta di Sepang (Malesia), penultimo atto del Mondiale 2018 di Moto3. Nella minima cilindrata, contrariamente a quanto è accaduto e sta accadendo nelle altre due classi, il campionato è aperto a tre piloti. La corsa australiana infatti ha sorriso a Fabio Di Giannantonio (terzo nella classifica iridata), ora distante solo 20 lunghezze da Jorge Martin, leader della graduatoria generale. La pazza corsa dell’ultimo weekend ha assunto quasi i connotati della lotteria e al centauro romano quel secondo posto può aver dato una chance.

A perdere, invece, la pazienza oltre che i punti è stato Marco Bezzecchi. Il romagnolo, tra i centauri protagonisti e candidati alla top-3, per la seconda volta negli ultimi fine settimana è stato centrato da un avversario. Nel caso di Phillip Island si è trattato dell’argentino Gabriel Rodrigo, resosi protagonista di una manovra altamente impropria. Risultato: -12 dalla vetta e frustrazione a dismisura. Marco però, cresciuto nell’officina di famiglia, non è tipo da arrendersi così facilmente. Correre in moto gli piace troppo e con due gare ancora da disputare la voglia di riscatto c’è. Quest’anno, scopertosi centauro capace di andar forte dappertutto, ha dalla sua la convinzione di poter ancora raggiungere il risultato pieno. Nove podi e tre vittorie non sono arrivate per caso e a Sepang il desiderio di scrivere “quattro” alla voce successi è tanto.

Martin però è un osso duro. Con sei vittorie e nove pole l’iberico è il pilota, come prestazione pura, più veloce ma per laurearsi campione del mondo ciò potrebbe non bastare. Ecco che per i nostri Bezzecchi e Di Giannantonio (2 vittorie e 6 podi) la partita è ancora aperta. Servirà tanta testa nel gestire i momenti complicati di una categoria nella quale il pericolo è davvero dietro ogni curva. Sull’asfalto malese probabilmente scopriremo quale piega potrà prendere il Mondiale e la speranza è che sia favorevole ai nostri colori.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo