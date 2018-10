Volley, SuperLega 2018: le pagelle della terza giornata. Leon fenomeno, Sokolov-Simon coppia d’oro, bordate Boyer

Nel weekend si è disputata la terza giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Di seguito le consuete pagelle per scoprire i migliori giocatori di questo turno.

WILFREDO LEON: 9. Questo è il vero fenomeno che tutti si aspettavano, questo è il CR7 della pallavolo, questo è il miglior giocatore del mondo: 26 punti, mirabolante 66% in attacco, 4 aces, protagonista assoluto della vittoria di Perugia contro Trento nel big match. Trascinatore indiscusso, i Campioni d’Italia possono gioire con la stella della pallavolo internazionale che ha regalato perle al PalaBarton.

TSVETAN SOKOLOV e ROBERTLANDY SIMON: 8,5. L’opposto si riprende il posto che gli spetta nello scacchiere di Civitanova, il centrale attacca come un ossesso quasi giocasse in un altro ruolo. Il risultato è perentorio: la Lube si impone sull’ostico campo di Verona, il bulgaro mette a segno 22 punti (54% in attacco, 4 muri), il cubano si inventa 21 marcature (63%, 4 stampatone) quasi mettendo in ombra Osmany Juantorena (15).

STEPHEN BOYER e RAMOS HERNANDEZ: 8. I due opposti segnano rispettivamente 31 punti per Verona e 34 per Siena ma le loro squadre vengono sconfitte. Bombardieri solitari, non bastano per l’economia delle loro squadre che perdono in casa contro Civitanova e Sora.

SIMONE PARODI e CARMELO GITTO: 7,5. Ci mettono lo zampino (insieme a Toncek Stern) nella vittoria di Latina sul campo di Milano. Lo schiacciatore sta cercando di ritrovare la giusta confidenza col suo gioco e prova a tornare piano piano (13 punti), il centrale si dimostra coriaceo e si inventa 5 stampatone (16 marcature complessive) per guidare i laziali verso un successo pesantissimo.

TINE URNAUT: 7,5. Nella stranamente complicata giornata di Ivan Zaytsev (6 punti), ci pensa lo sloveno a tirare via le castagne dal fuoco e a metterci una pezza guidando Modena alla vittoria nel derby contro Ravenna. I Canarini portano a casa tre punti pesanti in classifica generale grazie allo schiacciatore che si esalta mettendo a segno 17 punti col 57% in attacco e il 50% in ricezione.

DONOVAN DZAVORONOK: 7. Seconda vittoria stagionale per Monza che si impone a Vibo Valentia grazie al suo schiacciatore di riferimento, abile nel trovare 21 punti con un eccezionale 69% in fase offensiva.

MAURICE TORRES e LUIGI RANDAZZO: 7. Finalmente arriva la prima vittoria di Padova contro la piccola Castellana Grotte, i veneti riescono a regalare una gioia al pubblico della Kioene Arena soprattutto grazie all’opposto (18 punti, 59% in attacco, 3 aces) e con il buon contributo dello schiacciatore Luigi Randazzo (11) che prova sempre a mettersi in luce.













Foto: Roberto Muliere