Volley, SuperLega 2018-2019: terza giornata, Perugia batte Trento! Civitanova espugna Verona, ok Modena

Oggi si è completata la terza giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Dopo il successo di Latina su Milano nell’anticipo di ieri, domenica spettacolare con tanti scontri diretti che hanno regalato diverse emozioni. Perugia e Civitanova rimangono le uniche squadre a punteggio pieno, tallonate da Modena a una sola lunghezza di distanza mentre è arrivata la prima sconfitta stagionale per Trento.

Perugia ha sconfitto Trento nel big match di questo turno: i Campioni d’Italia si sono imposti per 3-1 di fronte al proprio pubblico, riscattando così la sconfitta subita nella semifinale di Supercoppa tre settimane fa. I Block Devils sono stati travolti nel primo set ma a quel punto la compagine di Lorenzo Bernardi, che comunque non sembra ancora al top della forma, ha alzato il ritmo e si è imposta facendo la differenza soprattutto nel tiratissimo finale di terzo set. Protagonista indiscusso il fenomeno Wilfredo Leon che prende sempre più le misure col nostro campionato e oggi è stato autore di 26 punti (4 aces), molto bene anche l’opposto Aleksandar Atanasijevic (19, 4 aces) e doppia cifra per l’altro martello Filippo Lanza (10, 3 muri). I dolomitici, sempre trascinati dalla regia di Simone Giannelli, pagano l’assenza di un opposto che sappia davvero fare la differenza (10 punti per Luca Vettori), il migliore marcatore è Aaron Russell (15), doppia cifra anche per Uros Kovacevic (12) e Srecko Lisinac (12).

Civitanova risponde presente espugnando il difficilissimo campo di Verona per 3-1 (in rimonta). La Lube ritrova a tutti gli effetti l’opposto Tsvetan Sokolov che si scatena mettendo a segno 22 punti (3 muri) ma fa la voce grossa anche il centrale Robertlandy Simon (21 punti, 4 muri) ben inserito nel modulo ultraoffensivo dei cucinieri in cui non può mancare Osmany Juantorena (15). Gli scaligeri incamerano un’altra pesante sconfitta dopo quella contro Perugia e non bastano i 31 punti di un indemoniato Stephen Boyer.

Modena vince il sempre sentito derby con Ravenna imponendosi al Pala De Andrè per 3-1. I Canarini, dopo aver perso il secondo set, riprendono le redini dell’incontro e chiudono la pratica infilando il terzo successo consecutivo. A trascinare gli uomini di Julio Velasco è stato lo schiacciatore sloveno Tine Urnaut (17 punti,3 muri), prova sottotono di Ivan Zaytsev (6), bene i due centrali Max Holt e Simone Anzani (9 marcature a testa). I giallorossi, ancora privi dell’ex Andrea Argenta, hanno cercato di tenere botta con la grande rivelazione Kamil Rychlicki (16) ma non è bastato.

Seconda vittoria stagionale per Monza che spezza l’imbattibilità di Vibo Valentia violando il campo dei calabresi per 3-1. I brianzoli perdono il primo set ma poi ribaltano l’incontro grazie a 10 muri di squadra e alla verve dello scatenato Donovan Dzavoronok autore di 21 punti, doppia cifra anche per Oleh Plotnytskyi (12, 3 aces) e per Amir Ghafour (10), spiccano i 3 muri di Thomas Beretta. Ai calabresi non è bastato l’arcigno Mohamed Al Hachdadi (20).

Padova vince la prima partita stagionale battendo Castellana Grotte per 3-1 (18 punti di Maurice Torres e 11 di Luigi Randazzo). Siena e Sora sono andate al tie-break nello scontro diretto in ottica salvezza, a spuntarla sono i laziali che infliggono ai toscani la seconda sconfitta casalinga consecutiva al tie-break: decisivo Dusan Petkovic (27 punti), Ramos Hernandez va oltre (34 punti!) ma non guida i padroni di casa verso il successo.

Di seguito tutti i risultati della terza giornata della SuperLega 2018-2019 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile:

Sir Safety Conad Perugia vs Itas Trentino 3-1 (17-25; 25-18; 26-24; 25-22)

Calzedonia Verona vs Cucine Lube Civitanova 1-3 (25-22; 21-25; 24-26; 19-25)

Revivre Axopower Milano vs Top Volley Latina 2-3 (25-22; 23-25; 20-25; 25-23; 11-15), giocata ieri

Consar Ravenna vs Azimut Leo Shoes Modena 1-3 (23-25; 25-18; 22-25; 16-25)

Kioene Padova vs BCC Castellana Grotte 3-1 (25-18; 25-16; 17-25; 25-18)

Tonno Callipo Vibo Valentia vs Vero Volley Monza 1-3 (25-23; 23-25; 20-25; 16-25)

Emma Villas Siena vs Globo Banca Popolare Sora 2-3 (25-22; 23-25; 22-25; 25-22; 11-15)

SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE PARTITE VINTE Perugia 9 3 3 Civitanova 9 3 3 Modena 8 3 3 Trento 6 3 2 Monza 6 3 2 Vibo Valentia 5 3 2 Milano 4 3 1 Ravenna 3 3 1 Verona 3 3 1 Padova 3 3 1 Latina 2 3 1 Sora 2 3 1 Siena 2 3 0 Castellana Grotte 1 3 0













Foto: Roberto Muliere