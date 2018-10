Volley, SuperLega 2018-2019: tutte le outsider, da Milano a Siena. Chi può impensierire le corazzate?

Perugia, Civitanova, Modena e Trento sono le quattro grandi favorite per la conquista dello scudetto attualmente detenuto dai Block Devils ma la SuperLega 2018-2019 potrà contare anche su diverse outsider, il massimo campionato italiano di volley maschile ci regalerà grandi sorprese e lo spettacolo non mancherà mai visto che ci sono diverse formazioni che possono togliersi delle soddisfazioni importanti. Chi può contrastare le magnifiche quattro e può provare a prendersi un posto al sole?

Milano ha tutte le caratteristiche per fare bene, Andrea Giani ha a disposizione il materiale giusto a partire dall’opposto Nimir Abdel-Aziz passando per i nuovi schiacciatori Clevenot e Maar, per la solidità del centrale Matteo Piano e per la regia del buon Sbertoli. Da non sottovalutare Verona con il fenomenale opposto francese Boyer e con gli eterni Cristian Savani ed Emanuele Birarelli appoggiati dal centrale Solé e dal martello Sharifi. Da tenere in forte considerazione Ravenna con gli italiani Argenta e Raffaelli, opposto e schiacciatore che devono sfruttare anche questa occasione anche in ottica Nazionale.

Un occhio alla neopromossa Siena con la diagonale Marouf-Hernandez e i martelli Ishikawa-Maruotti ma anche Padova con il forte opposto Torres, con l’esperienza di Travica in cabina di regia e il coriaceo Luigi Randazzo di banda può togliersi delle soddisfazioni. Tutte queste squadre devono puntare come minimo ai playoff per poi sfidare le corazzate nei match dentro o fuori.













Foto: Roberto Muliere