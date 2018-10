Volley, Superlega 2018-2019: le favorite. Perugia e Civitanova si giocano lo scudetto, Modena e Trento lanciano la sfida

Nel weekend del 13-14 ottobre inizierà la SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Quattordici squadre iscritte, parte la caccia a Perugia che si presenterà per difendere il tricolore conquistato lo scorso anno battendo Civitanova nella Finale Scudetto che si risolse soltanto in gara5. Si preannuncia una stagione estremamente avvincente e appassionante, il livello tecnico sarà davvero molto elevato visto che saranno presenti tantissimi campioni e assisteremo a diversi big match durante tutta la regular season prima degli attesissimi playoff a cui parteciperanno le prime otto squadre classificate.

Sulla carta Perugia e Civitanova si giocano lo scudetto. I Campioni d’Italia hanno deluso durante la recente Supercoppa ma possono contare sul fenomeno Wilfredo Leon, ritenuto da più parti il giocatore più forte del mondo: lo schiacciatore di origini cubane ha dominato con lo Zenit Kazan e vuole incantare anche con la casacca rossonera accanto a Filippo Lanza, altro grande acquisto dei Block Devils che completano il tridente offensivo con il confermatissimo opposto Aleksandar Atanasijevic. I ragazzi di Leonardo Bernardi punteranno tantissimo su attacco e servizio ma la conferma del titolo non sarà semplice vista la caratura delle avversarie.

La Lube vuole infatti riscattare le sconfitte subite nelle finali dello scorso anno e il mercato estivo è stato letteralmente faraonico: lo schiacciatore Leal e il centrale Simon (sarà inizialmente impiegato da opposto in attesa del rientro di Tsvetan Sokolov), il fuoriclasse Bruninho in cabina di regia e il confermatissimo Osmany Juantorena hanno tutte le carte in regola per puntare al massimo traguardo. Bisognerà poi stare attenti alla rinnovata Modena che ha appena vinto la Supercoppa: i Canarini ripartono da Julio Velasco in panchina, Ivan Zaytsev da opposto, Simone Anzani al centro e Micah Christenson da palleggiatore dopo l’addio di Bruninho. Gli emiliani possono davvero tornare a vincere il tricolore dopo due anni dall’ultima volta, lo Zar e il Guru vogliono sognare in grande.

Trento è la classica mina vagante, in Supercoppa ha dimostrato di poter tenere il passo delle grande. Molto dipenderà dall’opposto Luca Vettori chiamato a una stagione di riscatto ma la regia di Simone Giannelli, l’arrivo del fortissimo libero Jenia Grebennikov e dello schiacciatore Aaron Russell, l’innesto del centrale Srecko Lisinac e il solito apporto del martello mancino Uros Kovacevic possono fare sognare in grande. Difficile che i nuovi Campioni d’Italia escano dal lotto delle magnifiche quattro ma attenzione alla solita Verona di Cristian Savani e alla solida Milano di Andrea Giani con Abdel-Aziz opposto.