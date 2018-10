Volley, SuperLega 2018-2019: seconda giornata, Trento e Civitanova rispondono a Perugia. Zaytsev ne firma 30, Modena si salva

Dopo l’anticipo vinto ieri da Perugia sul campo di Verona, oggi si è disputato il resto della seconda giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile (in attesa del posticipo di martedì tra Siena e Vibo Valentia). Civitanova e Trento hanno risposto brillantemente al successo dei Campioni d’Italia mentre Modena ha clamorosamente lasciato per strada un punto contro la non irresistibile Castellana Grotte.

Civitanova soffre soltanto nel secondo set contro Ravenna che ha cercato di tenere testa alla Lube crollando però sotto i colpi degli schiacciatori Osmany Juantorena (14 punti) e Leal Hidalgo (13), 11 marcature per Simon nella giornata che ha celebrato il ritorno effettivo dell’opposto Tsvetan Sokolov (7) ancora comunque alla ricerca della forma migliore. Ai romagnoli non sono bastati i 13 punti di Kamil Rychlicki, l’opposto Andrea Argenta è ancora ai box, 6 punti per lo schiacciatore Giacomo Raffaelli.

Trento lascia un set sul campo della piccola Sora, presa per mano dai soliti Dusan Petkovic (19) e Joao Ferreira (18), ma alla fine riesce a trionfare e a conquistare la seconda vittoria consecutiva grazie soprattutto all’oculata regia di Simone Giannelli che è stato bravo a chiamare in causa tutti i compagni di squadra: 16 punti per lo schiacciatore Aaron Russell affiancato di banda dal mancino Uros Kovacevic (15), l’opposto Luca Vettori ne mette giù 12, c’è gioia anche per il centrale Srecko Lisinac (12).

Viaggio all’inferno e ritorno per Modena che soffre le pene dell’inferno sul campo di Castellana Grotte, avversario di bassa classifica che ha però messo in seria difficoltà i Canarini guidati da Julio Velasco. Avanti 1-0 e 2-1, gli emiliani si sono fatti trascinare al tie-break dai pugliesi ma a lungo andare la prestazione mostruosa di un colossale Ivan Zaytsev (30 punti con 5 aces, miglior marcatore assoluto della giornata di SuperLega) ha indirizzato la contesa, i 16 punti a testa di Renan Zanatta e Moijtaba Mirzajampour non sono bastati per regalare l’impresa a Castellana.

Prima vittoria di Milano che, dopo aver perso il primo set contro Padova (al secondo ko in campionato), riesce ad avere la meglio nei due successivi parziali col massimo scarto involandosi poi verso un’affermazione fondamentale in ottica playoff. Senza la stella Nimir Abdel-Aziz, la compagine di Andrea Giani riesce ad esaltarsi a muro e al servizio sfruttando il rientro di capitan Matteo Piano (11 punti, 4 muri, 2 aces) e la prestazione concreta di Alessandro Tondo (12) e Stephen Maar (15). Ai veneti sono risultati insufficienti l’opposto Maurice Torres (22) e lo schiacciatore Luigi Randazzo (14).

Prima vittoria anche per Monza che ha la meglio su Latina in un incontro davvero molto tirato e risolto sui minimi dettagli. I pontini si fanno trascinare da un convincente Simone Parodi (19 punti) e dall’ottimo Toncek Stern (18), ma dall’altra parte della rete giganteggia l’annunciato Amir Ghafour (21) che ribadisce la sua caratura internazionale, solida prestazione dell’attaccante Donovan Dzavoronok (16) e del temibile centrale Viktor Yosifov (15, 3 muri).

Di seguito tutti i risultati dettagliati della seconda giornata della SuperLega 2018-2019 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile:

Cucine Lube Civitanova vs Consar Ravenna 3-0 (25-19; 25-23; 25-18)

Calzedonia Verona vs Sir Safety Conad Perugia 0-3 (12-25; 17-25; 18-25), giocata ieri

Revivre Axopower Milano vs Kioene Padova 3-1 (19-25; 25-23; 25-23; 28-26)

Top Volley Latina vs Vero Volley Monza 1-3 (24-26; 23-25; 25-22; 23-25)

Globo Banca Popolare Sora vs Itas Trentino 1-3 (22-25; 20-25; 25-22; 19-25)

BCC Castellana Grotte vs Azimut Leo Shoes Modena 2-3 (17-25; 25-23; 19-25; 25-20; 10-15)

Emma Villas Siena vs Tonno Callipo Vibo Valentia martedì 23 ottobre, ore 20.30

# SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE PARTITE VINTE 1. Perugia 6 2 2 2. Civitanova 6 2 2 3. Trento 6 2 2 4. Modena 5 2 2 5. Vibo Valentia 3 1 1 6. Ravenna 3 2 1 7. Verona 3 2 1 8. Monza 3 2 1 9. Milano 3 2 1 10. Castellana Grotte 1 2 0 11. Latina 0 2 0 12. Padova 0 2 0 13. Sora 0 2 0 14. Siena 0 1 0