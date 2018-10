Volley, SuperLega 2018-2019: Perugia sbanca Verona, super Leon e Atanasijevic

Perugia non fa sconti e demolisce Verona con un perentorio 3-0 (25-12; 25-17; 25-18) nell’anticipo della seconda giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Campioni d’Italia si sono imposti con grande autorevolezza sul campo degli avversari e hanno così infilato la seconda vittoria consecutiva confermandosi in testa alla classifica in attesa delle altre partite della domenica mente gli scaligeri incappano nella prima sconfitta stagionale dopo aver espugnato la Candy Arena di Monza.

Tutto estremamente facile per i Block Devils che confermano la propria caratura dominando ogni set, la partita non ha mai avuto storia: i ragazzi di coach Bernardi hanno giganteggiato a muro (11) ed in battuta (9 aces) annichilendo la resistenza dei veneti, incapaci di controbattere in attacco. A fare la differenza il fenomeno Wilfredo Leon (16 punti, 5 aces) e l’opposto Aleksandar Atanasijevic (16, 3 muri e 3 aces) ma spiccano anche le 11 marcature del centrale Marko Podrascanin (5 stampatone) affiancato per l’occasione da Fabio Ricci (6). Alla deludente Verona non sono bastati i 13 punti di Stephen Boyer.













Foto: Valerio Origo