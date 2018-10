Volley, SuperLega 2018-2019: risultati prima giornata. Vincono le quattro big: Perugia, Modena, Civitanova e Trento a valanga

Dopo l’anticipo di ieri vinto da Ravenna su Milano, oggi si è completata la prima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Le quattro big favorite per lo scudetto hanno vinto i rispettivi incontri con il massimo scarto e hanno messo subito le cose in chiaro, si sono giocati anche uno scontro diretto per la salvezza e uno in ottica playoff.

Perugia riparte da un rotondo successo per 3-0 contro Latina dopo la delusione in Supercoppa ma il pubblico del PalaEvangelisti non ha potuto godere di uno show fluido contro i pontini che nel secondo e terzo set hanno provato a tenere botta. Si è presentato alla grande il fenomeno Wilfredo Leon, micidiale schiacciatore di origini cubane e ritenuto il migliore giocatore del mondo: 17 punti con 5 aces e subito top scorer, meglio dell’opposto Aleksandar Atanasijevic (15) e affiancato da Filippo Lanza abbastanza sottotono (4). A Latina non sono bastate le 12 marcature di Simone Parodi che cerca di rilanciarsi e i muri di Carmelo Gitto.

Modena non fa sconti alla malcapitata Sora liquidata con un triplo 25-18. I Canarini, che settimana scorsa avevano vinto la Supercoppa, dettano legge al PalaPanini grazie a un super Tine Urnaut (17 punti) e al solito Ivan Zaytsev (15, 3 muri) ma spiccano anche i 4 aces del palleggiatore Micah Christenson e i 4 muri del centrale Simone Anzani. Laziali spazzati via, non bastano gli 11 punti di Dusan Petkovic.

Civitanova aveva l’impegno sulla carta più complicato tra le quattro corazzate ma la Lube è riuscita a sbrigare la pratica Padova con estrema facilità grazie al solito show di Osmany Juantorena (18 punti, 4 muri) affiancato di banda da Leal (12), si è rivisto in campo l’opposto Tsvetan Sokolov (per il momento 2 punti) e Simon in campo da centrale e opposto (5). I veneti sono sembrati troppo sottotono, 9 punti di Luigi Randazzo e 12 di Yacine Louati.

Prova di forza di Trento che, dopo aver dato ottime sensazioni in Supercoppa, ha fatto la voce grossa di fronte al proprio pubblico sconfiggendo la neopromossa Siena con un netto 3-0. A trascinare i dolomitici sono stati gli schiacciatori Aaron Russell (18 punti) e Uros Kovacevic (19) serviti a ripetizione da Simone Giannelli che ha cercato anche di scaldare l’opposto Luca Vettori (9). I toscani, che hanno comunque fornito un’ottima prova al loro esordio nella massima categoria, si sono distinti con l’opposto Hernandez (13) e gli schiacciatori Gabriele Maruotti (11) e Yuki Ishikawa (10).

Vibo Valentia ha sconfitto Castellana Grotte per 3-1 in uno scontro diretto fondamentale per la salvezza (le ultime tre retrocedono in Serie A2 e soltanto una salirà in SuperLega, obiettivo ridurre il numero di squadre per aumentare la qualità). Prestazione superlativa di Todor Skrimov (27 punti, addirittura 6 aces) e Mohamed Al Hachdadi (23) mentre ai pugliesi non sono servite le 24 marcature di Renan Zanatta.

Verona espugna Monza in rimonta per 3-1 dopo aver perso il primo set, gli scaligeri si impongono in una sfida che sa di playoff grazie alla qualità dell’opposto Stephen Boyer (24 punti, 4 muri), del martello Morteza Sharifi (15) e del centrale Sebastian Solé (17), in campo anche gli eterni Cristian Savani (7) ed Emanuele Birarelli (3).

Di seguito tutti i risultati dettagliati della prima giornata della SuperLega 2018-2019 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile:

Sir Safety Conad Perugia vs Top Volley Latina 3-0 (25-18; 25-21; 25-22)

Azimut Leo Shoes Modena vs Globo Banca Popolare Sora 3-0 (25-18; 25-18; 25-18)

Itas Trentino vs Emma Villas Siena 3-0 (25-20; 25-20; 25-22)

Consar Ravenna vs Revivre Axopower Milano 3-0 (25-16; 25-14; 25-15)

Kioene Padova vs Cucine Lube Civitanova 0-3 (21-25; 18-25; 14-25)

Vero Volley Monza vs Calzedonia Verona 1-3 (25-19; 23-25; 22-25; 23-25)

Tonno Callipo Vibo Valentia vs BCC Castellana Grotte 3-1 (25-21; 25-23; 22-25; 25-22)

# SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE PARTITE VINTE 1. Perugia 3 1 1 2. Civitanova 3 1 1 3. Modena 3 1 1 4. Trento 3 1 1 5. Ravenna 3 1 1 6. Vibo Valentia 3 1 1 7. Verona 3 1 1 8. Monza 0 1 0 9. Castellana Grotte 0 1 0 10. Latina 0 1 0 11. Sora 0 1 0 12. Siena 0 1 0 13. Milano 0 1 0 14. Padova 0 1 0













Foto: Roberto Muliere