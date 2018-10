Volley, SuperLega 2018-2019: inizia il campionato, Ravenna travolge Milano nell’anticipo

Al Pala De Andrè si è aperta la SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Ravenna ha letteralmente piallato Milano con un roboante 3-0 (25-16; 25-14; 25-15) nell’anticipo della prima giornata, di fronte a 2000 spettatori i giallorossi hanno dominato l’incontro chiudendo la pratica in appena 73 minuti: i ragazzi di Gialuca Graziosi sono andati ben oltre le più rosee aspettative e hanno soppiantato la formazione di Andrea Giani che sulla carta dovrebbe essere una outsider di questa stagione.

Eccellente prestazione del palleggiatore Davide Saitta premiato come MVP, a fare la differenza l’opposto Kamil Rychlicki autore di 18 punti e oggi capace di sostituire l’acciaccato Andrea Argenta. Doppia cifra anche per il centrale Pieter Verhees (11, 5 muri) affiancato dal giovane Roberto Russo (9, 2 stampatone), di banda l’argentino Cristian Poglajen (9 punti, 4 aces) e Giacomo Raffaelli (7, 27% in attacco). Milano ha deluso anche per la scarsa vena realizzativa di Nimir Abdel-Aziz (6 punti, 18%) e Trevor Clevenot (8), top scorer Stephen Maar (9, 53%) e Matteo Piano ancora out dopo l’infortunio.













Foto: Roberto Muliere