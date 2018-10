Volley, Superlega 2018-2019: i migliori italiani della prima giornata. Zaytsev mostruoso, macchina Juantorena, Giannelli direttore

Nel weekend si è disputata la prima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Di seguito i voti agli italiani che si sono messi maggiormente in luce durante questo fine settimana.

IVAN ZAYTSEV: 9. Lo Zar si è letteralmente scatenato alla prima uscita da opposto in campionato dopo addirittura due anni dall’ultima volta. Show strepitoso con la casacca di Modena, davanti ai 4800 spettatori del Pala Panini ha scaraventato a terra 15 punti con un inverosimile 79% in attacco (3 muri, 1 ace) e ha schiantato Sora.

SIMONE GIANNELLI: 8. C’è tutta la sua regia nella vittoria di Trento contro l’ostica Siena, il palleggiatore si esalta di fronte al proprio pubblico e infatti riesce ad azionare Aaron Russell e Uros Kovacevic, gli schiacciatori che gli danno soddisfazione con oltre il 60% in attacco.

OSMANY JUANTORENA: 8. La Pantera non delude davvero mai e pone il suo indelebile sigillo anche nella netta vittoria di Civitanova sul campo complicato di Padova. Lo schiacciatore è il vero mattatore indiscusso, mette a segno 18 punti (57% in attacco, 40% in ricezione, 4 muri) e schianta la compagine veneta con estrema disinvoltura, ottima intesa con Bruninho che gli scarica addosso il peso dell’attacco vista l’assenza di Sokolov.

SIMONE ANZANI: 7. I numeri parlano sempre per il centrale che si è accasato a Modena e ha strappato il posto a Daniele Mazzone: 4 muri e 83% in fase offensiva per schiantare la malcapitata Sora.

MASSIMO COLACI: 7. Prestazione importante da parte del nostro libero che ha sciorinato un superlativo 78% in ricezione, determinante per Perugia che ha poi sconfitto Latina trascinata dai punti di Leon e Atanasijevic.

ROBERTO RUSSO: 7. A Ravenna tutti si aspettavano Andrea Argenta e Giacomo Raffaelli ma l’opposto ha dei problemi fisici e lo schiacciatore non gioca una partita indimenticabile, emerge il giovane centrale che metto a segno 9 punti (2 muri, 2 aces, 83%) nel successo contro Milano.

SIMONE PARODI: 6,5. Lo schiacciatore cerca una difficile rinascita da Latina e tutti lo aspettano magari anche in ottica Nazionale: si riparte con una sconfitta a Perugia ma i 12 punti a referto col 53% in fase offensiva e il 35% in ricezione possono anche conferire fiducia.

LUCA VETTORI: 6. In estate si è potuto concentrare su se stesso e questa stagione deve essere quella del riscatto, prestazione discreta per l’opposto di Trento contro Siena chiusa con 9 punti e il 53% in attacco ma Giannelli ha preferito nettamente i due martelli.













Foto: Roberto Muliere