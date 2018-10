Volley, Supercoppa Italiana 2018: le quattro squadre ai raggi X. Perugia favorita con Leon, Modena debutta con Zaytsev, novità Civitanova e Trento

Nel weekend si disputerà la Supercoppa Italiana 2018 di volley maschile, primo trofeo della stagione. Si torna subito in campo dopo i Mondiali, le migliori quattro squadre del nostro campionato si daranno battaglia al PalaBerton di Perugia. Conosciamo meglio le squadre partecipanti ai raggi X.

PERUGIA:

I Campioni d’Italia si presentano più forti che mai dopo aver vinto il triplete nella passata stagione. I Block Devils vogliono dominare in lungo e in largo e si presentano con i favori del pronostico anche in questa occasione. Lorenzo Bernardi può infatti contare sul fenomeno Wilfredo Leon, schiacciatore di origini cubane ritenuto il più forte giocatore al mondo: dopo aver brillato con la maglia dello Zenit Kazan, il martello naturalizzato polacco ha accettato l’offerta milionaria di Sirci e ora è pronto per incantare. Leon sarà affiancato di banda da Filippo Lanza, altro nuovo acquisto proveniente da Trento che cercherà di non fare rimpiangere Ivan Zaytsev. Serviranno i punti dell’oppostone serbo Aleksandar Atanasijevic schierato in diagonale con Luciano De Cecco (non ha però incantato durante i Mondiali, potrebbe esserci spazio per Seif), al centro naturalmente i muri di Marko Podrascanin affiancato dalla novità Galassi proveniente da Milano (Anzani è stato ceduto), Massimo Colaci l’immancabile libero.

CIVITANOVA :

La Lube proverà a riscattarsi dopo aver perso tutte le Finali giocate lo scorso anno. I cucinieri si sono rinforzati con l’arrivo di due fuoriclasse di origini cubane: lo schicciatore Leal proveniente dal Sada Cruzeiro e pronto a sposare la causa del Brasile, il centrale Simon già visto a Piacenza e strappato dal Sada. Questi due autentici colossi hanno aumentato le possibilità degli uomini di Medei anche se l’opposto Tsvetan Sokolov è reduce da un’operazione ma è pronto per giocare in diagonale con Bruninho, altro grande acquisto della campagna estiva: il palleggiatore brasiliano è pronto per una nuova avventura dopo aver passato diverse stagioni a Modena. E attenzione al giovane libero Fabio Balaso che giocherà da titolare in un grande club dopo l’esperienza fatta a Padova.

MODENA:

I Canarini puntano alla rinascita e lo fanno ripartendo da tre grandi nomi: Ivan Zaytsev che tornerà a giocare da opposto, Simone Anzani al centro (sarà in ballottaggio con Daniele Mazzone per affiancare Max Holt) e con il Maestro Julio Velasco in panchina. Lo Zar e il Guru riusciranno a fare rinascere gli emiliani dopo un paio di stagioni complicate? Si riparte da qui, con anche la grande novità del palleggiatore Micah Christenson scambiato con Bruninho e con una diagonale di banda forse un po’ troppo debole composta dallo sloveno Urnaut e dal tedesco Kaliberda.

TRENTO:

I dolomitici possono considerarsi gli outsider di questa stagione, vengono da due annate senza titoli e la voglia è quella di riscattarsi. Servirà però l’apporto del migliore Luca Vettori, l’opposto si è fermato questa estate e si spera che abbia ricaricato le pile per poter fare la differenza (si giocherà il posto con Gabriele Nelli), schierato in diagonale con Simone Giannelli che è ormai il veterano del gruppo nonostante i 22 anni. L’arrivo del libero Jenia Grebennikov da Civitanova, del martello Aaron Russell da Perugia e del centrale Davide Candellaro dalla Lube affiancato dal fenomeno serbo Srecko Lisinac possono davvero spostare gli equilibri. Come sempre attenzione al martello mancino Uros Kovacevic, questa Diatec va presa con le pinze e non va sottovaluta.













Foto: CEV