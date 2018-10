Volley, Modena vince la Supercoppa Italiana! Ruggito di Zaytsev e Velasco, Trento si arrende 3-2

Modena ha conquistato la Supercoppa Italiana 2018 di volley maschile al termine di una Finale intensissima vinta contro Trento per 3-2 (25-23; 25-19; 16-25; 18-25; 15-8) dopo due ore di autentica battaglia al PalaBarton di Perugia. I Canarini hanno avuto la meglio nella seconda maratona consecutiva giocata in questo weekend dopo che ieri avevano battuto Civitanova e regalano un grande dispiacere ai dolomitici che invece avevano surclassato i favoriti padroni di casa. Festa grande per gli emiliani che tornano a ruggire dopo una stagione molto complicata e alzano al cielo la quarta Supercoppa della loro storia dopo quelle del 1997, 2015, 2016 (era anche l’ultimo sigillo dello storico club attualmente presieduto da Catia Pedrini).

Julio Velasco torna su una panchina italiana e fa subito centro da vero Guru della pallavolo, prosegue la propria striscia vincente anche Ivan Zaytsev che, dopo il triplete con Perugia, riparte da dove aveva lasciato mettendo a segno 25 punti e trascinando i suoi nei momenti di difficoltà insieme alla novità polacca Bartosz Bednorz (11) affiancato di banda da Tine Urnaut (10), doppia cifra anche per il centrale Max Holt (10) e ottima regia di Micah Christenson (4 aces). Trento è stata brava a rimontare dallo 0-2 ma nel tie-break è crollata, spiccano i 21 punti dello schiacciatore Aaron Russell affiancato dal mancino Uros Kovacevic (14), ancora contratto l’opposto Luca Vettori (12) servito da Simone Giannelli che si è messo in luce con 4 aces.

Modena vola subito sul 4-1 nel primo set grazie a due invenzioni di Bednorz e a un tocco morbido di Urnaut ma Trento recupera con l’ace di Lisinac e il muro di Giannelli su Urnaut (5-5). I dolomitici riescono addirittura a prendere il largo con due muri di Candellaro e un ace di Giannelli (9-6) ma gli emiliani rientrano grazie alle magie di Anzani (11-11). Inizia una lunga lotta punto a punto fino al 19-19, poi si sveglia Zaytsev con due micidiali attacchi e un muro per il 23-20, i ragazzi di Lorenzetti annullano tre set-point prima che Bednorz scacci la paura.

Modena è subito avanti anche nella seconda frazione (7-5 con il doppio ace di Bednorz e il diagonale di Urnaut), poi Christenson spaccherà il set con un micidiale turno al servizio: da 9-6 a 12-6 con due ace e un colpaccio di Zaytsev. I Canarini continuano a spingere in attacco con lo Zar e Bednorz, Trento non riesce mai a tenere testa agli avversari e si va rapidamente sul 2-0.

Trento entra in campo più grintosa e desiderosa di riaprire la partita, Modena sembra un può contratta e in un attimo si trova sotto 7-3 sul muro di Vettori su Urnaut. Arriva anche l’ace di Giannelli per l’8-3. I Canarini non riescono a essere pungenti in fase offensiva, i dolomitici continuano a spingere con Kovacevic e Vettori, Zaytsev è un po’ fuori dal gioco e i trentini hanno sempre in mano il pallino della situazione fino alla chiusura firmata dal mancino serbo.

Trento picchia forte anche in avvio della quarta frazione, due muri consecutivi su Zaytsev e Urnaut valgono il 6-3. I Canarini non mollano anche quando si trovano sotto 8-11 rientrando con un errore di Giannelli e l’ace di Holt (11-11). Da quel momento il set cambia: un muro e un ace di Giannelli per i dolomitici, poi Lisinac stampa Bednorz per il 18-13. Finale di controllo, arriva anche l’ace di Lisinac (22-14) prima dell’errore di Holt dai nove metri che porta tutti al tie-break.

Modena prende il largo nel tie-break dal 4-4: diagonale di Bednorz, fiondata di Zaytsev, muro di Holt per il 7-4 che si trasforma in 9-5 sul missile di Zaytsev. Il muro di Anzani su Vettori fa calare i titoli di coda (11-6), chiude Zaytsev con due punti consecutivi.













Foto: pagina Facebook Modena Volley