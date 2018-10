LIVE Modena-Trento volley, Finale Supercoppa Italiana 2018 in DIRETTA: si assegna il primo titolo della stagione, Zaytsev sfida Giannelli e compagni

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Trento, Finale della Supercoppa Italiana 2018 di volley maschile. Al Pala Barton di Perugia si assegna il primo trofeo della stagione: da una parte i Canarini che ieri hanno sconfitto Civitanova al termine di una maratona infinita, dall’altra i dolomitici che a sorpresa hanno surclassato i favoriti padroni di casa. Andrà dunque in scena l’atto conclusivo che in pochi si aspettavano, un confronto inattesa che deciderà chi potrà alzare al cielo l’ambito titolo: gli emiliani partiranno con i favori del pronostico ma i trentini hanno dimostrato di poter far saltare il banco in ogni frangente.

Ivan Zaytsev e Julio Velasco vogliono subito regalare grandi soddisfazioni a Modena ma se la dovranno vedere con i ragazzi di Angelo Lorenzetti: Simone Giannelli in cabina di regia è pronto ad azionare Aaron Russell, Luca Vettori e Uros Kovacevic. Si preannuncia una partita particolarmente equilibrata e avvincente aperta a ogni risultato.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Modena-Trento, Finale della Supercoppa Italiana 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.00. Buon divertimento a tutti.

Presentazione della partita













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

17.53 Modena si affiderà all’opposto Ivan Zaytsev, lo Zar vuole subito fare la differenza e vincere con i Canarini. Sarà in diagonale con Christenson, altro nuovo arrivo al pari del centrale Simone Anzani.

17.51 Le due squadre stanno completano il riscaldamento. Da una parte Angelo Lorenzetti che cerca il primo trionfo con Trento, dall’altra Julio Velasco che torna su una panchina italiana e vuole subito vincere.

17.49 Questa è la Finale che in pochi si aspettavano. Trento ha sovvertito i pronostici demolendo Perugia per 3-0, Modena ha vinto la maratona con Civitanova al tie-break.

17.47 Si gioca al Pala Barton di Perugia, fischio d’inizio alle ore 18.00.

17.45 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Trento, Finale della Supercoppa Italiana di volley maschile.

ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI:

Presentazione della partita