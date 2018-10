Volley, quando giocherà l’Italia le prossime partite? Tra qualificazioni alle Olimpiadi, Europei e Nations League: il calendario e il programma 2019

Si sono conclusi i Mondiali 2018 di volley maschile, sono state tre settimane bellissime, avvincenti e appassionanti ricche di tanto pathos che hanno destato grande interesse nel nostro Paese come dimostrano i palazzetti pieni da Nord a Sud e i dati d’ascolto davvero strepitosi, quasi inattesi su Rai Due dove la pallavolo è stata di casa per Final Six e atti conclusivi (oltre che per gli incontri degli azzurri). L’amore che ha travolto l’Italia è stato sorprendente, la nostra Nazionale è stata abbracciata da un popolo intero che ha sognato con Ivan Zaytsev e compagni per due settimane prima delle sonore sconfitte contro Serbia e Polonia (primo set) che ci hanno relegato al quinto posto nella classifica finale.

Ma ora quando tornerà in campo l’Italia? Quale sarà il prossimo match degli azzurri e a quali competizioni prenderanno parte nell’immediato futuro? Partiamo col dire che ora inizierà la SuperLega, il massimo campionato italiano dove sono impegnati tutti i ragazzi che abbiamo visto all’opera in questa rassegna iridata (si incomincia il 6-7 ottobre con la Supercoppa). Per rivedere all’opera la nostra Nazionale bisognerà invece aspettare il 2019: l’Italia parteciperà sicuramente al primo torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, un round robin a 12 squadre che assegnerà i primi tre pass per la rassegna a cinque cerchi. Questa manifestazione sarebbe in programma a gennaio 2019: usiamo il condizionale perché la FIVB non ha ancora comunicato nulla di ufficiale e perché la Lega Volley non ha previsto delle pause invernali in SuperLega, di sicuro il torneo si disputerà il prossimo anno ma le date sono ancora tutte da confermare.

Certa naturalmente la partecipazione alla Nations League, il torneo itinerante che si disputerà tra fine primavera e inizio estate (il calendario verrà sorteggiato nei prossimi mesi). Dal 12 al 29 settembre, invece, si disputeranno gli Europei a cui siamo qualificati di diritto: la rassegna continentale sarà aperta per la prima volta a 24 Nazionali e si svolgerà addirittura in quattro Paesi (Francia, Belgio, Olanda, Slovenia) con le finali a Parigi. E poi a dicembre 2019 è in calendario un torneo di qualificazione internazionale ai Giochi Olimpici a cui prenderemo parte se dovesse andare male il primo assalto. Di seguito il calendario delle prossime partite e dei tornei a cui parteciperà l’Italia:

CALENDARIO ITALIA VOLLEY 2019:

GENNAIO 2019 (date da confermare) Torneo mondiale di qualificazione alle Olimpiadi Tokyo 2020 (sede da definire)

MAGGIO-LUGLIO 2019 (date da confermare) Nations League, fase preliminare ed eventuale Final Six (sede da definire)

12-29 SETTEMBRE 2019 Europei (in Francia, Belgio, Olanda, Slovenia)

DICEMBRE 2019 (date da confermare) Torneo intercontinentale di qualificazione alle Olimpiadi Tokyo 2020 (sede da definire)













Foto: Valerio Origo