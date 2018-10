Volley, Qualificazioni Olimpiadi 2020: Italia, brivido Serbia sulla strada verso Tokyo? Ipotesi torneo in casa, le possibili avversarie

Ci siamo ormai lasciati alle spalle i Mondiali ma l’Italia guarda già al futuro e ha messo nel mirino le Olimpiadi di Tokyo 2020, ormai sempre più vicine. Mancano meno di due anni alla rassegna a cinque cerchi e la Nostra Nazionale spera di poter partecipare all’evento sportivo più importante ma il percorso di qualificazione si preannuncia davvero molto complicato soprattutto considerando come siamo usciti dalla competizione iridata (quinto posto ma con Serbia e Polonia che ci hanno messo sotto nettamente, alcune criticità di gioco e delle carenze in alcuni reparti soprattutto di banda considerando l’annunciato addio di Osmany Juantorena).

L’Italia ha vinto l’argento a Rio 2016 e non vuole mancare l’appuntamento clou ma il cammino non sarà dei più semplici. La Federazione avrebbe chiesto alla FIVB di poter ospitare uno dei tornei di qualificazione su base mondiale che si svolgerà nel 2019 (date ancora da definire, il calendario è letteralmente intasato tra Nations League, Europei e Coppa del Mondo), ma siamo naturalmente in attesa di conferme: giocare in casa sarebbe fondamentale, la spinta del pubblico potrebbe darci una mano anche se come abbiamo visto a Torino non può bastare il sostegno dalle tribune per superare i vari ostacoli.

Al momento non siamo ancora certi di quali saranno le nostre tre avversarie in questo girone perché dipenderà dal ranking internazionale, in procinto di essere comunicato dalla Federazione Internazionale (si spera in tempi rapidi). Se dovesse essere confermato il regolamento degli ultimi anni, allora l’Italia salirebbe al terzo posto nella classifica FIVB e dovrebbe affrontare la decima, la 15esima e la 22esima. E dunque ci sarebbe il rischio di incrociare la Serbia che, se tutto fosse confermato, occuperebbe proprio la decima posizione. Solo la vincitrice del girone staccherà il pass per i Giochi e dunque si profila una super battaglia contro gli slavi mentre le altre due formazioni dovrebbero essere alla portata (anche se non vanno esclusi i rischi Germania, Olanda e Slovenia, dipenderà da come scenderanno e saliranno).

Atanasijevic e compagni ci hanno battuti ai Mondiali con un netto 3-0, andrebbe in scena una rivincita cruciale sulla strada che porta a Tokyo e i serbi vogliono tornare alle Olimpiadi dopo l’assenza di due anni fa. Staremo davvero a vedere se sarà questa la nostra avversaria principale per ottenere la qualificazione o se ci saranno delle novità, in caso di fallimento tutto verrebbe rimandato a un torneo europeo in programma nel gennaio 2020 e a cui parteciperanno le squadre del Vecchio Continente che non hanno ancora ottenuto il pass.

