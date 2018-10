Milan-Betis Siviglia, Europa League 2019: data, programma, orario d’inizio e tv. Come seguire i rossoneri

Domani giovedì 25 ottobre si giocherà Milan-Betis Siviglia, match valido per la terza giornata dell’Europa League 2018-2019. Big match a San Siro dove i rossoneri sfideranno la compagine spagnola in un incontro fondamentale per il primo posto nel girone e per mettere una seria ipoteca sulla qualificazione ai sedicesimi di finale dopo aver già infilato due vittorie consecutive. Questo appuntamento europeo sarà molto importante per i ragazzi di Rino Gattuso che devono riscattare la sconfitta nel derby, un successo di spessore darebbe molare a uno spogliatoio che sta giocando in maniera un po’ troppo altalenante.

Il Milan spera di ritrovare il miglior Gigi Donnarumma dopo l’uscita sbagliata nella stracittadina e avrà bisogno disperato dei gol di Gonzalo Higuain che cerca risposte importanti fuori dai confini nazionali. Servirà una prova perfetta per imbrigliare un avversario scomodo e ostico che potrebbe creare diversi grattacapi alla squadra italiana, ancora un po’ troppo altalenante in questo avvio di stagione e che spera di ritrovarsi a tutti gli effetti.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Milan-Betis Siviglia, match valido per l’Europa League 2018-2019. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDI’ 25 OTTOBRE:

18.55 Milan-Betis Siviglia

MILAN-BETIS SIVIGLIA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky e diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport.













Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock.com