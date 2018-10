Basket, Eurolega 2018-2019: l’Olimpia Milano cerca conferme in casa contro il Khimki Mosca

L’Olimpia Milano si trova già ad uno snodo importante della sua stagione in Eurolega. La partita di domani sera contro il Khimki Mosca è una sfida che l’Armani Exchange deve assolutamente vincere per non cancellare la straordinaria impresa del Pireo e per confermare di aver ormai raggiunto una certa continuità e soprattutto uno status importante anche in campo europeo.

Milano, finora, è stata protagonista di un’ottima Eurolega. Un record di 2-1 assolutamente positivo e che poteva anche essere migliore, visto che in casa contro il Real Madrid, la squadra di Simone Pianigiani ha assaporato la vittoria per almeno tre quarti, cedendo solo nel finale ai campioni in carica. Un ko immediatamente cancellato dallo straordinario successo con l’Olympiacos, ma è proprio al Forum che Milano deve costruire il suo cammino verso i playoff.

E’ un inizio di stagione super positivo quello di Milano tra campionato e coppa (unico ko proprio con il Real) e i nuovi arrivati si sono subito integrati al meglio. Mike James è il fenomeno che può far fare il definitivo salto di qualità, ma questa Milano ha un’anima “serba”, con Vladimir Micov (18 punti di media per lui nelle prime tre) e Nemanja Nedovic che sono elementi assolutamente indispensabili nello scacchiere di Simone Pianigiani.

Il Khimki è ancora a secco di vittorie in questa Eurolega. Tre sconfitte consecutive contro Olympiacos ed Efes in casa e contro il Fenerbahce in trasferta. Sicuramente il calendario non ha agevolato i russi, che in queste prime partite sono stati Alexey Shved dipendenti. Il fenomeno russo ha catalizzato l’attacco del Khimki, segnando oltre 28 punti di media, ed è ovviamente il principale pericolo nella sfida di domani per l’Olimpia. Attenzione anche agli americani Anthony Gill e Tony Crocker, entrambi vicini ai 13 punti di media in queste prime tre gare.

Sono quattro i precedenti e il Khimki ha vinto tre delle quattro partite finora giocate. Inoltre i russi sono imbattuti al Forum, mentre Milano ha vinto solo una volta e lo ha fatto a Mosca proprio lo scorso anno, imponendosi per 86-77 con 26 punti di Andrew Goudelock

Simone Pianigiani ha presentato così la sfida di domani: “Ritengo questa partita con il Khimki la più difficile in questo momento perché loro hanno perso le prime tre, ma è successo per motivi di calendario, avendo affrontato Olympiacos e Fenerbahce, e su un tiro da nove metri allo scadere contro un Efes che va considerato squadra di primo piano. Il loro potenziale offensivo è enorme”

L’allenatore di Milano si è soffermato anche su Alexey Shved: “Come un anno fa, anche quest’anno hanno gerarchie chiare, ma Shved oltre a segnare crea spazi e opportunità per gli altri ed è quello che le difese normalmente vogliono evitare. Lui i suoi punti li segnerà, l’obiettivo è abbassare le sue percentuali e al tempo stesso togliere pericolosità agli altri, ad esempio ai loro lunghi, mobili e dinamici. Bisogna avere la solidità mentale di resistere anche ai due o tre tiri extra che segnerà proprio come fece anche qui a Milano l’anno scorso”













