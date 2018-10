Volley, Mondiali 2018: l’Italia sfiderà la Cina in semifinale, le Campionesse Olimpiche surclassano l’Olanda

L’Italia affronterà la Cina nella semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile. Venerdì 19 ottobre (ore 09.10) le azzurre scenderanno in campo a Yokohama (Giappone) per affrontare le Campionesse Olimpiche nel match che spalanca le porte dell’atto conclusivo della rassegna iridata. Oggi la nostra Nazionale ha perso contro la Serbia per 3-1 mentre le asiatiche si sono imposte sull’Olanda per 3-1 (23-25; 25-13; 25-18; 25-17) e hanno così vinto la Pool H garantendosi la sfida contro l’Italia. L’altra semifinale sarà invece tra Olanda e Serbia, altra super sfida tra le orange e le Campionesse d’Europa.

Paola Egonu e compagne hanno già sconfitto la Cina per 3-1 nella prima fase ma questa volta andrà in scena una partita da dentro o fuori, con una posta in palio decisamente più elevata e importante, uno scontro diretto in cui sarà vietato sbagliare se vorremo accedere alla seconda Finale della nostra storia dopo quella vinta nel 2002 (le asiatiche hanno conquistato due titoli iridati ma hanno perso le ultime tre finali giocate). Zhu Ting (19 punti), Xinyue Yuan (16, 5 muri) e Changning Zhang (13) hanno fatto la differenza contro le tulipane trascinate da Lonneke Sloetjes (26) che si sono spente dopo aver conquistato il primo set.

Foto: FIVB