Volley femminile, Serie A1 2018-2019: prima giornata. Novara risponde a Conegliano senza Egonu, Scandicci soffre

Oggi si è completata la prima giornata della Serie A1 2018-2019 di volley femminile. Novara risponde prontamente a Conegliano che ieri si era imposta nell’anticipo contro Casalmaggiore. Le piemontesi surclassano la neopromossa Brescia risparmiando le titolari Paola Egonu, Cristina Chirichella, Celeste Plak e Michelle Bartsch. A fare la differenza Erblira Bici (16 punti, 3 muri) e Yamila Nizetich (12), bene anche la serba Stefana Veljkovic (8, 2 aces).

Scandicci, sulla carta terza pretendente allo scudetto, concede il primo set sul campo di Filottrano e poi lotta alla pari con le marchigiane ma riesce sempre ad avere la meglio nei concitati finali (rimontone da 16-10 e 16-11 nel secondo e terzo parziale). Show del solito opposto Isabelle Haak (22 punti, 44% in fase offensiva), molto bene il martello Annie Mitchem (17) e doppia cifra anche per Alessia Mazzaro (12, 4 muri), in cabina di regia Ofelia Malinov e Lucia Bosetti di banda (6). Alle padrone di casa non sono bastate Aiyana Whitney e Anthi Vasilantonaki (16 punti a testa).

Monza ha grandi ambizioni in questa stagione e parte con il piede giusto infliggendo un pesante 3-0 al giovane Club Italia che ritorna tra le grandi. Tutto facile per Serena Ortolani (10), Hanna Orthmann (11) e compagne contro le azzurrine guidate da Sylvia Nwakalor (10) ed Elena Pietrini (6).

Busto Arsizio vince in trasferta il sentito derby lombardo con la rinnovata Bergamo, Alessia Orro chiama in causa Alessia Gennari (17), Kaja Grobelna (15, 3 muri) e Sara Bonifacio (12) per battere le orobiche di Carlotta Cambi. Louisa Lippmann prende per mano Firenze (21 punti) e la conduce, insieme a una buona Sara Alberti (11, 4 muri), al successo sulla neopromossa Chieri a cui non sono bastate Giulia Angelina e Giselle De La Caridad (15 punti a testa).

Di seguito tutti i risultati della prima giornata della Serie A1 2018-2019 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley femminile:

Igor Gorgonzola Novara vs Banca Valsabbina Millenium Brescia 3-0 (25-11; 25-22; 25-12)

Saugella Team Monza vs Club Italia Crai 3-0 (25-21; 25-15; 25-18)

Zanetti Bergamo vs Unet E-Work Busto Arsizio 0-3 (24-26; 15-25; 20-25)

Imoco Volley Conegliano vs Pomì Casalmaggiore 3-0 (25-12; 25-22; 25-14), giocata ieri

Il Bisonte Firenze vs Reale Mutua Fenera Chieri 3-0 (25-23; 27-25; 25-20)

Lardini Filottrano vs Savino Del Bene Scandicci 1-3 (25-23; 23-25; 22-25; 23-25)

RIPOSA: Bosca San Bernardo Cuneo