Volley femminile, Serie A1 2018-2019: Conegliano riparte alla grande, Casalmaggiore abbattuta

A una settimana dalla Finale dei Mondiali persa dall’Italia contro la Serbia, è ripartita la Serie A1 2018-2019 di volley femminile. L’anticipo della prima giornata è stato letteralmente dominato da Conegliano che ha surclassato Casalmaggiore con un perentorio 3-0 (25-12; 25-22; 25-14): le Campionesse d’Italia hanno dominato in lungo e in largo, abbattendo la Pomì che invece riparte nel peggior modo possibile in quella che dovrebbe essere la stagione del riscatto.

La Imoco, di fronte ai 4600 spettatori del PalaVerde di Treviso, si è imposta con estrema autorevolezza e tra l’altro ha lasciato a riposo le stelle Miriam Sylla e Kimberly Hill (di rientro dalla rassegna iridata); a fare la differenza sono state l’opposto Samanta Fabris (13 punti) e la scatenata schiacciatrice Megan Easy (18) tornata dall’infortunio ma bene anche la centrale Anna Danesi (7), la palleggiatrice Wolosz e il libero Monica De Gennaro. Alle lombarde, invece, non sono bastati i 16 punti della dinamitarda azera Polina Rahimova.













