Volley femminile, Pagelle Italia-Russia 3-1: Egonu devastante! Cambi entra e trasforma le azzurre, Bosetti: esperienza al potere

La Nazionale italiana femminile di volley ha conquistato la ottava vittoria consecutiva ai Mondiali 2018 superando 3-1 in rimonta la Russia. Le azzurre sono matematicamente qualificate alla Final Six.

LE PAGELLE DI ITALIA-RUSSIA 3-1

Malinov 5: non ci capisce granché, mandando spesso le sue attaccanti al massacro contro il muro piazzato della Russia che aveva studiato molto bene le sue scelte. Esce a metà del secondo set con l’Italia sull’orlo del precipizio.

Egonu 8.5: era attesa nelle gare che contano ed è lei a prendere per mano le azzurre da metà del secondo set e a condurle all’ottava, importantissima vittoria che significa final six. Potente e precisa in attacco, un punto di riferimento sicuro per la regia di Cambi e comunque tutt’altro che negativa anche nel primo set e mezzo.

Danesi 6.5: era la partita più difficile per lei è si sapeva contro due centrali con i contro fiocchi come le russe. Fatica ma riesce a cavarsela comunque bene con il muro e anche con la battuta, addirittura devastante nel finale di gara.

Sylla 6.5: una partita a inseguire la completezza che non arriva mai. Parte bene in attacco ma fatica in ricezione, poi sistema la ricezione ma non mette più pallone a terra. So ritrova al meglio solo nel finale ma anche per lei questa è una prova di carattere importante.

Chirichella 7.5: ancora una grande prova della capitana che impiega un po’ a prendere le misure alle attaccanti avversarie ma poi le manda in tilt a forza di palloni toccati e di attacchi vincenti. L’ingresso di Cambi la rivitalizza e lei si fa trovare pronta in attacco nei momenti importanti.

Bosetti 7.5: partenza complicata ma quando va in battuta sul 15-19 del secondo set si mette lì e cucina ben bene la ricezione russa, suonando la sveglia a tutta la squadra. Da quel momento domina a muro, in attacco con soluzioni incredibili, in ricezione, in difesa e anche al servizio. Insostituibile.

De Gennaro 7.5: anche per lei un avvio difficile perché le russe picchiano forte in attacco ma la sua è una prestazione in crescendo e dal secondo set in poi a terra cadono solo i palloni imprendibili, con le avversarie che spesso non sanno che pesci pigliare in attacco.

Cambi 7.5: entra a metà del secondo set e commette un fallo in palleggio che sembra preannunciare la tragedia e invece il suo estro e la sua fantasia sono letali per la rigida Russia l. Fa saltare gli schemi di una partita fin lì piatta e, pur con qualche difetto di precisione, è una delle armi vincenti delle azzurre.