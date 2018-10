Volley femminile, Mondiali 2018: l’Italia travolge la Russia 3-1, azzurre qualificate alla Final Six. Terminator Egonu!

Prova di carattere per l’Italia che sale sull’ottovolante e dimostra di saper affrontare e superare anche i momenti difficili che finora erano apparsi con il contagocce nel suo cammino mondiale. Contro la Russia arriva la vittoria numero otto (3-1) per le azzurre, quella che regala all’Italia di Mazzanti la certezza della qualificazione alla final six e arriva in un modo inatteso, con grande sofferenza per un set e mezzo, quando le russe sembrano poter disporre a piacimento delle rivali, poi con una rinascita vera e propria che porta a due set e mezzo di altissimo spessore che annichiliscono letteralmente la Russia.

Egonu sugli scudi con una percentuale di attacco altissima contro il muro solidissimo delle russe ma la nota di merito va a Carlotta Cambi, entrata a metà del secondo set al posto di una spenta Malinov in regia, e capace di far cambiare marcia ad un’Italia fin lì lenta e farraginosa a tal punto da sembrare molto simile alla Russia vista finora. Nella giornata in cui Sylla e Danesi brillano meno del solito, ci pensano, dall’alto della loro esperienza, De Gennaro, Chirichella e soprattutto Bosetti, a dare qualcosa in più ad un’Italia sempre più bella che dimostra anche di avere carattere e determinazione da vendere.

Le azzurre scendono in campo con la formazione annunciata e la Russia risponde con Biryukova nel ruolo di opposta. L’Italia si illude in avvio di poter fare un sol boccone delle rivali. Le azzurre volano sul 7-5 con qualche bella azione ma poi si bloccano e subiscono un break di 0-5 che lancia la squadra russa. L’Italia reagisce, si riporta in parità sul 14-14 ma non è la squadra brillante delle partite precedenti. Soffre in ricezione, fatica a muro con Parubets e Voronkova e non è quasi mai efficace in battuta. Le russe riprovano due volte la fuga e l’ultima, sul 22-20 è quella giusta. La difesa e l’attacco spingono in alto le russe che vincono 25-22.

In avvio di secondo set si vede la peggior Italia del Mondiale. Le azzurre sono tenute a galla dagli errori della Russia che comunque scatta avanti 11-6 e 16-11 ma, sul 19-14, suona la sveglia in casa azzurra. le italiane trovano Bosetti al servizio, un muro efficace, la difesa e il contrattacco tutti in un colpo solo. Con Cambi al palleggio le azzurre piazzano un break travolgente di 11-1 ribaltano set e partita vincendo il secondo set con il punteggio di 25-20.

E’ un’altra Italia quella che scende in campo nel terzo set. Egonu veste i panni della trascinatrice e Cambi in regia, pur con qualche imprecisione, dà alla squadra italiana quella marcia in più che serve a mandare in tilt le giganti russe. Le azzurre piazzano il break volando sul 12-8, poi non si fermano più e nel finale resistono al tentativo di ritorno della squadra avversaria e si impongono con un secco 25-18 che significa final six.

Italia appagata? Niente affatto. Mazzanti lascia in campo le titolari anche nel quarto set e, dopo qualche difficoltà iniziale (5-8) le azzurre tornano a macinare gioco e, grazie a Chrichella, operano il sorpasso sul 13-12 e ancora una volta sono travolgenti con la premiata ditta Egonu-Sylla che fa danni in campo russo nel finale di set. La Russia ha l’ultimo sussulto sul 24-19 quando annulla tre match ball alle azzurre ma ci pensa Biryukova, opposta di scorta non particolarmente efficace, a chiudere il discorso sbagliando la battuta per il 25-22 finale. E domani sotto con gli Usa alle 12.20.













Foto Fivb