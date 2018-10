Volley femminile, Mondiali 2018: Serbia, Russia e Brasile a valanga. La Cina lascia un set, USA costretti al tie-break

Proseguono i Mondiali 2018 di volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Oggi erano in programma ben 12 partite valide per la quarta giornata della prima fase, tutte le Nazionali qualificate alla rassegna iridata sono scese in campo.

OLANDA vs ARGENTINA 3-0 (25-17; 25-17; 25-22), Pool A a Yokohama

Arriva la quarta vittoria per le orange che hanno passeggiato sulla piccola Albiceleste senza particolari problemi. Risparmiata Celeste Plak, in campo una scatenata Lonneke Sloetjes (23 punti), doppia cifra anche per Maret Balkestein-Grothues (11) mentre Anne Buijs ha giocato soltanto il primo set venendo sostituita da Marrit Jasper. Tra le fila sudamericane da annotare i 12 punti di Elina Rodriguez (3 aces).

ITALIA vs TURCHIA 3-0 (25-19; 25-21; 25-12), Pool B a Sapporo

AZERBAIJAN vs TRINIDAD & TOBAGO 3-0 (29-27; 25-16; 25-17), Pool C a Kobe

Qualche brivido di troppo nel primo set vinto ai vantaggi, poi le azere si sciolgono e portano a casa il successo senza particolari patemi d’animo. Come sempre show assoluto della stella Polina Rahimova (27 punti), da annotare anche le 15 marcature (4 muri) di Jana Kulan mentre alle caraibiche non sono bastati i 18 punti di Sinead Jack.

REPUBBLICA DOMINICANA vs PORTO RICO 3-0 (25-22; 25-17; 25-20), Pool D ad Hamamatsu

Le dominicane vincono agevolmente il derby caraibico trascinate da Yonkaira Pena e Bethania De La Cruz (15 punti a testa) e strappano un successo fondamentale in ottica seconda fase mentre le portoricane, con le imprecise Daly Santana (10) e Stephanie Enright (7), si complicano la vita.

GERMANIA vs MESSICO 3-0 (25-19; 25-17; 25-22), Pool A a Yokohama

Passeggiata di salute per le tedesche con Louisa Lippmann (16) e Jennifer Geerties (12) a fare da protagoniste nel confronto contro le centroamericane a cui non sono bastate Andrea Rangel (18) e Samantha Bricio (10).

CANADA vs CUBA 3-1 (16-25; 25-13; 25-18; 25-20), Pool B a Sapporo

Successo fondamentale per le ragazze di Marcello Abbondanza in ottica qualificazione alla seconda fase. Dopo aver perso il primo set, le ragazze della Foglia d’Acero si sono rialzate e hanno dettato legge trascinate da Brianna Beamish (16 punti, 4 aces), Alexa Lea Gray (15, ha sostituito Autumn Bailey) ed Emily Maglio (14, 4 muri). Alle caraibiche non sono bastate Diaris Perez e Laura Suarez (12 marcature a testa). Domani il Canada affronterà la Bulgaria nel match che deciderà chi accederà alla seconda fase.

RUSSIA vs COREA DEL SUD 3-0 (25-23; 25-20; 25-15), Pool C a Kobe

Prova soddisfacente delle europee che conquistano la quarta vittoria consecutiva ed eliminano le asiatiche dalla competizione. Prestazione mostruosa di Nataliya Goncharova (24 punti) che ha stravinto il duello con Jeongah Park (18) e Kim Yeon Koung (12). Domani la Russia sfiderà gli USA nel match che varrà il primo posto nel girone.

SERBIA vs KAZAKHSTAN 3-0 (25-18; 25-16; 25-13), Pool D ad Hamamatsu

Le Campionesse d’Europa sbrigano la pratica con relativa semplicità sciorinando ben 11 muri e 9 aces di squadra. Poco turnover rispetto alle attese visto che hanno giocato Milena Rasic (17 punti, 3 muri), Tijana Boskovic (12) e Brankica Mihajlovic (10). Le slave conducono il girone a punteggio pieno dopo aver già asfaltato il Brasile.

GIAPPONE vs CAMERUN 3-0 (25-19; 25-20; 25-11), Pool A a Yokohama

Nonostante gli 11 muri delle africane, le padrone di casa portano a casa un’agevole vittoria trascinate da Miyu Nagaoka (20 punti, 4 aces) e Ai Kurogo (16) mentre Sarina Koga ha riposato.

CINA vs BULGARIA 3-1 (22-25; 25-22; 25-14; 25-17), Pool B a Sapporo

Le Campionesse Olimpiche perdono a sorpresa il primo set di questa rassegna iridata ma poi riescono a rialzarsi e portano a casa il successo, domani lo scontro diretto contro l’Italia per il primo posto nel girone. Determinante la solita Zhu Ting (21 punti) ma da annotare anche i tre muri a testa di Xiangyu Gong e Ni Yan. Alla Bulgaria, che domani si giocherà la qualificazione contro il Canada, non sono bastate le 18 marcature di Gergana Dimitrova.

USA vs THAILANDIA 3-2 (25-17 25-16; 23-25; 21-25; 15-11), Pool C a Kobe

Le Campionesse del Mondo volano sul 2-0 con grande disinvoltura ma a quel punto qualcosa si inceppa, subiscono il gioco delle asiatiche che a sorpresa riescono a guadagnarsi il tie-break proprio come avevano fatto contro la Russia. Anche questa volta, però, la Thailandia perde e sciupa una ghiotta occasione per sovvertire i pronostici della vigilia. Fanno la differenza i 17 muri e gli 8 aces di squadra, prova superlativa di Michelle Bartsch-Hackley (23 punti, 5 muri) che nel tie-break ha lasciato spazio a Kimbery Hill. Show della centrale Foluke Akinradewo (7 stampatone per 17 punti complessivi), doppia cifra anche per Rachel Adams (14, 3 muri e 3 aces) e Kelly Murphy (14). Alla Thailandia non è bastata Ajcharaporn Kongyot (23).

BRASILE vs KENYA 3-0 (25-13; 25-10; 25-16), Pool D ad Hamamatsu

Tutto estremamente facile per le verdeoro capaci di firmare 12 muri e 10 aces di squadra contro le modeste africane. Doppia cifra per Natalia Pereira (12 punti, 4 aces, 2 muri) e Tandara Caixeta (11), Adenizia e Thaisa a riposo.













