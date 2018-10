Volley femminile, Mondiali 2018: Russia, Cina e Turchia a valanga. Gli USA sudano con la Corea, Italia ok

Quinta giornata di gare ai Mondiali 2018 di volley femminile in corso di svolgimento in Giappone, siamo sempre più nel vivo della prima fase che promuoverà le prime quattro classificate dei quattro gironi. Oggi erano in programma sei partite, in campo le Pool B e C.

ITALIA vs CUBA 3-0 (25-11; 25-18; 25-20), Pool B a Sapporo

RUSSIA vs AZERBAIJAN 3-0 (25-21; 25-21; 25-22), Pool C a Kobe

L’Armata tiene sempre in mano il pallino del gioco ma non riesce a sfondare contro le solite avversarie che tengono benissimo il campo creando qualche grattacapo alla grande favorita della vigilia. In una partita caratterizzata da ben 20 muri complessivi ma anche dai 21 errori delle azere, risulta decisiva come sempre la solita Nataliya Goncharova (17 punti) ma spiccano anche le sei stampatone di Ekaterina Efimova e le 13 marcature di Kseniia Parubets. Questa volta i numeri della stella Polina Rahimova (19 punti, 3 muri) non sono bastati.

TURCHIA vs BULGARIA 3-0 (25-17; 25-23; 25-12), Pool B a Sapporo

Tutto estremamente facile per le ragazze di Giovanni Guidetti che rialzano prontamente la testa dopo la sconfitta contro la Cina e si rilanciano in vista della sfida con l’Italia. A dettare legge l’opposto Meryem Boz (17 punti) e la centrale Eda Erdem (13, 2 aces) ma spiccano anche i 4 muri di Seyma Ercan mentre tra le bulgare la migliore è stata Nasya Dimitrova (10).

THAILANDIA vs TRINIDAD & TOBAGO 3-1 (25-17; 25-17; 23-25; 25-11), Pool C a Kobe

Le caraibiche conquistano il loro primo set in un Mondiale ma le asiatiche riescono comunque a vincere e a portare a casa un successo fondamentale verso la seconda fase dopo aver già battuto la Corea del Sud e aver costretto la Russia al tie-break. Decisive Thatdao Nuekjang (17 punti, 4 muri e 4 aces) e Ajcharaporn Kongyot (17), doppia cifra anche per la nota Pleumjit Thinkaow (15). Non è bastata Krystle Esdelle (14) per fare sognare Trinidad fino in fondo.

CINA vs CANADA 3-0 (25-21; 25-21; 25-13), Pool B a Sapporo

Le Campionesse Olimpiche si sbarazzano anche delle ragazze di Marcello Abbondanza e confermano la propria imbattibilità grazie al solito apporto della stella Zhu Ting (14 punti), doppia cifra anche per Yuan Xinyue (10) mentre la giovane opposto Kiera Van Ryk (11) non è riuscita a contrastarle.

USA vs COREA DEL SUD 3-1 (19-25; 25-21; 25-21; 25-18), Pool C a Kobe

Le Campionesse del Mondo perdono malamente il primo set e poi faticano contro le asiatiche ma alla fine riescono a imporsi e proseguono la propria marcia da imbattute. Dopo il primo parziale, coach Kiraly decide di tirare fuori l’opposto Karsta Lowe e di inserire Kelly Murphy che poi si rivelerà top scorer (16 punti), in doppia cifra al pari di Rachel Adams (13, 4 muri), Tetori Dixon (10) e Kimberly Hill (10). Alla Corea del Sud non è bastata l’indemoniata Park Jeongah (26 punti) che oggi ha fatto decisamente meglio della stella Kim Yeon Koung (17).













Foto: FIVB