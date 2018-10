Volley femminile, Mondiali 2018: quando gioca l’Italia? Il calendario e gli orari delle partite delle azzurre nella Final Six

L’Italia è pronta per tornare in campo ai Mondiali 2018 di volley femminile, la nostra Nazionale si è qualificata alla Final Six della rassegna iridata grazie alle nove vittorie consecutive conquistate nelle prime due settimane e ora va a caccia delle semifinale. A Nagoya le azzurre se la dovranno vedere contro il Giappone (lunedì 15 ottobre, ore 12.20) e contro la Serbia (martedì 16 ottobre, ore 09.10): le ragazze del CT Davide Mazzanti partiranno con tutti i favori del pronostico contro le nipponiche e poi sfideranno le Campionesse d’Europa, dopo essere arrivate fino a questo punto sconfiggendo anche corazzate come USA, Cina e Russia non ci dobbiamo più fermare e dobbiamo continuare a spingere per sognare sempre più in grande.

Di seguito le date, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle partite dell’Italia nella Final Six dei Mondiali 2018 di volley femminile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDI’ 15 OTTOBRE:

12.20 Italia vs Giappone

MARTEDI’ 16 OTTOBRE:

09.10 Italia vs Serbia

COME VEDERE LE PARTITE DELL’ITALIA IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: FIVB