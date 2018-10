Volley femminile, Mondiali 2018: l’Italia si qualifica alle semifinali se… Sfida decisiva col Giappone! Tutte le combinazioni

L’Italia ha una ghiotta occasione per qualificarsi alle semifinali dei Mondiali 2018 di volley femminile. La nostra Nazionale ha osservato con attenzione la sfida tra Serbia e Giappone, vinta agevolmente dalle Campionesse d’Europa con un roboante 3-0. Le azzurre oggi riposano a Nagoya e torneranno in campo domani (lunedì 15 ottobre, ore 12.20) per affrontare le nipponiche in un incontro che potrebbe spedirci immediatamente tra le migliori quattro squadre del Pianeta: le ragazze del CT Davide Mazzanti devono sconfiggere le padrone di casa con qualsiasi risultato e in questo modo volerebbero direttamente alla Final Four della rassegna iridata, garantendosi il pass per la sfida a eliminazione diretta da giocare venerdì prossimo contro una tra Cina, USA e Olanda.

Quello che andrà in scena nella metropoli del Sol Levante sarà dunque un vero e proprio quarto di finale per l’Italia: se si vince ci si qualifica alle semifinali eliminando il Giappone, in caso di sconfitta ci si giocherà il tutto per tutto contro la Serbia nel match in programma martedì 16 ottobre (ore 09.10). Paola Egonu e compagne partiranno con i favori del pronostico ma non devono sottovalutare le avversarie che cercheranno il tutto per tutto per non dovere dire addio alla competizione che stanno disputando di fronte al proprio pubblico.

L’ITALIA SI QUALIFICA ALLE SEMIFINALI DEI MONDIALI SE…

– Batte il Giappone con qualsiasi risultato.

– In caso di sconfitta tutto sarebbe rimandato alla sfida contro la Serbia, da vincere a tutti i costi. La classifica si stila tenendo in considerando nell'ordine: numero di vittorie, punti (3 per vittorie 3-0 o 3-1, 2 per i successi al tie-break, 1 per le sconfitte 23), quoziente set, quoziente punti.













Foto: FIVB