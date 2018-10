Basket, Serie A 2018-2019: Sassari supera agevolmente Varese 71-60

Terminato il secondo anticipo della 2a giornata di Serie A 2018-2019. Al PalaSerradimigni di Sassari la Dinamo ha battuto senza difficoltà la Openjobmetis Varese con il punteggio di 71-60. Da segnalare la prestazione super di Scott Bamforth, autore di 24 punti (8/13 al tiro), 3 rimbalzi e 3 assist. Agli ospiti non bastano gli ottimi Ronald Moore e Aleksa Avramovic, rispettivamente 18 e 19 punti per loro, con il serbo che ha anche recuperato 4 palle. In effetti a Varese è mancato proprio un terzo violino in grado di garantire maggiori soluzioni offensive, mentre Sassari ha sfruttato le prestazioni dei vari Achille Polonara (nonostante lo 0/5 da tre), Stefano Gentile e Thomas Rashaw (15 rimbalzi quest’oggi!).

Partita indirizzata già dal primo quarto, quando Bamforth sul 5-6 realizza due triple consecutive che aprono un parziale di 11-0 per i sardi. Si va al primo intervallo corto con il risultato di 16-8. Attacco di Varese molto opaco anche nella seconda frazione, in cui il vantaggio dei padroni di casa si stabilisce intorno ai 12-13 punti.

Nel terzo periodo arriva la reazione della Openjobmetis, o meglio di Avramovic, che, in 2′ letteralmente infuocati , mette a segno 14 punti di fila per la sua squadra, portandola a sole due lunghezze dagli avversari! L’entusiasmo varesino dura ben poco, perché Gentile, allo scadere del terzo quarto, piazza tre triple di fila che riportano Sassari avanti di 7. Ultima frazione che non regala l’equilibrio che era possibile immaginare: sul 55-50, infatti, con la partita leggermente in bilico, la Dinamo mette a segno l’allungo decisivo che porta al risultato finale di 71-60. Nella prossima giornata Sassari giocherà in casa di Brindisi, mentre Varese ospiterà Trento in un altro match molto impegnativo.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

Dinamo Sassari-Openjobmetis Varese 71-60 (16-8, 15-10, 21-27, 19-15)

Sassari: Petteway 2, Rashaw 10, Parodi 2, Polonara 15, Bamforth 24, Cooley 4, Gentile 12, Magro 2.

Varese: Moore 18, Natali 3, Scrubb 7, Cain 5, Archle 2, Iannuzzi 0, Avramovic 19, Tambone 0, Ferrero 6.

Credit: Ciamillo