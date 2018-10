Volley femminile, Mondiali 2018: la Serbia asfalta il Giappone 3-0, l’Italia ha il match-point per la semifinale!

La Serbia ha letteralmente demolito il Giappone con un roboante 3-0 (25-19; 25-18; 25-23) e ha sostanzialmente ipotecato la semifinale ai Mondiali 2018 di volley femminile. Le Campionesse d’Europa hanno surclassato le padrone di casa a cui non è bastato il sostegno della folla di Nagoya per tenere testa alle fortissime avversarie che avevano sì battuto qualche giorno fa nella seconda fase ma con le riserve in campo. Oggi le ragazze di coach Terzic si sono imposte con estrema autorevolezza rilanciando le loro ambizioni per il titolo iridato e facendo capire di avere tutte le caratteristiche per poter alzare al cielo il trofeo.

L’Italia ha assistito a questa partita con parecchio interesse visto che è inserita nello stesso girone delle due rivali: domani le azzurre affronteranno le nipponiche, basterà una vittoria con qualunque risultato per staccare matematicamente il pass per le semifinali, la nostra Nazionale avrà una ghiotta occasione per entrare tra le quattro grandi del Pianeta. In caso contrario tutto sarà rimandato al big match di martedì contro Boskovic e compagne.

Oggi la Serbia ha semplicemente attaccato meglio e ha difeso di più, sfruttando anche un granitico muro che ha fiaccato sul nascere la resistenza delle asiatiche. Le rossoblù hanno letteralmente dominato i primi due set, poi nel terzo hanno sempre dovuto inseguire di un break fino al 21-18 quando il capovolgimento finale ha posto termine all’incontro in appena 90 minuti di gioco. A dettare legge è stata l’indemoniato opposto Tijana Boskovic, autrice di 24 punti (3 muri, 51% in attacco) che sembra aver dimenticato gli annunciati problemi fisici esposti pochi giorni fa al pari del martello Brankica Mihajlovic (18, 58% in attacco), ottima regia di Maja Ognjenovic, al centro Milena Rasic (6) e Stefana Veljkovic per i primi due set sostituita poi da Jovana Stevanovic, l’altro martello era Bianca Busa (6, modesto 25% in attacco). Tra le fila giapponesi solo Miyu Nagaoka è andata in doppia cifra (10), Sarina Koga si è fermata a 7 punti.













Foto: FIVB