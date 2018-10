Volley femminile, Mondiali 2018: le avversarie dell’Italia nella seconda fase. Il calendario delle partite delle azzurre

L’Italia si è qualificata brillantemente alla seconda fase dei Mondiali 2018 di volley femminile demolendo tutte le avversarie che si è trovata davanti: 5 vittorie, 15 punti, un solo set perso. Score perfetto per la nostra Nazionale che ha letteralmente surclassato la Cina Campionessa Olimpica e la temibile Turchia di Giovanni Guidetti oltre ad avere passeggiato su Cuba, Bulgaria e Canada. Le azzurre si sono scatenate a Sapporo e ora si trasferiscono a Osaka (sempre in Giappone) per disputare il prossimo turno della rassegna iridata, portandosi dietro tutti i risultati ottenuti fino a questo momento.

Le ragazze del CT Davide Mazzanti ora se la dovranno vedere contro gli USA Campioni del Mondo (hanno vinto due tie-break contro Russia e Thailandia, dunque sono sì imbattute ma hanno lasciato due punti per strada), contro la sempre quotata Russia di Goncharova, contro la rivelazione Thailandia che ha perso soltanto 2-3 contro USA e Russia, contro l’Azerbaijan di Polina Rahimova. Si preannunciano quattro grandi battaglie per le azzurre che però ora partiranno con tutti i favori del pronostico e con l’obiettivo dichiarato di essere tra le migliori tre classificate della Pool F per poter così accedere alla terza fase (Final Six).

Paola Egonu e compagne hanno messo in mostra un ottimo livello di gioco e hanno tutte le carte in regola per farsi strada nel torneo, ora il trasferimento con un paio di giorni di riposo prima di tornare in campo il 7-8 ottobre per giocare i primi due incontri della seconda fase. Poi un giorno di stop e il dittico conclusivo del 10-11 ottobre che ci svelerà quali saranno le migliori sei squadre del Pianeta.

Di seguito il girone dell’Italia e la seconda di classifica, il calendario completo con tutte le partite degli azzurri, il programma dettagliato e gli orari. Tutti gli incontri della nostra Nazionale saranno trasmessi in diretta tv sui canali Rai (palinsesto da comunicare), in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIRONI DELLA SECONDA FASE:

POOL E (a Nagoya): Serbia 5 vittorie (15 punti), Paesi Bassi 5 vittorie (14 punti), Giappone 4 vittorie (13 punti), Brasile 4 vittorie (12 punti), Germania 3 vittorie (9 punti), Repubblica Dominicana 3 vittorie (9 punti), Porto Rico 2 vittorie (6 punti), Messico 1 vittoria (3 punti).

POOL F (a Osaka): Italia 5 vittorie (15 punti), USA 5 vittorie (13 punti), Cina 4 vittorie (12 punti), Russia 4 vittorie (12 punti), Thailandia 3 vittorie (10 punti), Turchia 3 vittorie (9 punti), Azerbaijan 2 vittorie (6 punti), Bulgaria 2 vittorie (6 punti).

LE AVVERSARIE DELL’ITALIA NELLA SECONDA FASE:

L’Italia giocherà contro USA, Russia, Thailandia, Azerbaijan.

CALENDARIO SECONDA FASE:

DOMENICA 7 OTTOBRE:

LUNEDI’ 8 OTTOBRE:

MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE:

GIOVEDI’ 11 OTTOBRE:

N.B: IL CALENDARIO DEVE ESSERE ANCORA COMUNICATO

Foto: FIVB