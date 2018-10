Volley femminile, Mondiali 2018: le avversarie dell’Italia nella seconda fase. Azzurre contro USA e Russia sognando la Final Six

L’Italia continua a volare ai Mondiali 2018 di volley femminile, la nostra Nazionale sta incantando in Giappone dove ha vinto le prime quattro partite sempre per 3-0. Oggi le azzurre hanno letteralmente surclassato la temuta Turchia di Giovanni Guidetti e ora si lanciano verso la sfida di domani contro la Cina, un incontro importantissimo per il prosieguo della nostra rassegna iridata: anche le Campionesse Olimpiche si presentano allo scontro diretto a punteggio pieno (ma hanno lasciato un set per strada), chi vince guadagna un vantaggio importante nella corsa verso la Final Six visto che tutti i risultati ottenuti nella prima fase vengono portati nella seconda.

Le ragazze del CT Davide Mazzanti, forti di 4 vittorie e 12 punti (quoziente set massimo), sono già certe della qualificazione alla seconda fase dove si comporrà un girone di 8 squadre formato dalle Nazionali provenienti dalla Pool B e dalla Pool C. Le squadre affronteranno soltanto avversari non già incrociati nella prima fase (dunque si giocheranno altre quattro partite), le prime tre classificate del raggruppamento accederanno alla terza fase. Dunque quali saranno le prossime avversarie dell’Italia ai Mondiali 2018 di volley femminile?

USA, Russia, Thailandia e Azerbaijan. Domani la corazzata di Goncharova e le Campionesse del Mondo, entrambe con 4 vittorie e 11 punti, si sfideranno nel match che vale il primo posto (proprio come succederà in Italia-Cina) mentre le azere e le asiatiche, 2 vittorie con rispettivamente 6 e 7 punti, si scanneranno per il terzo posto. L’Italia, battendo la Cina, si presenterebbe all’appuntamento con una vittoria di vantaggio sulle asiatiche e una sulla perdente di USA-Russia, un gruzzolo da sfruttare nel migliore dei modi. In caso di sconfitta, invece, il cammino sarebbe tutto in salita. Le azzurre partirebbero favorite contro l’Azerbaijan (ma attenzione a Polina Rahimova) e con la Thailandia (hanno però costretto USA e Russia al tie-break) mentre sarebbero ovviamente attese da due big match contro le Campionesse del Mondo e la corazzata europea.

POOL F:

Cina 4-5 vittorie (12-15 punti)

Italia 4-5 vittorie (12-15 punti)

Russia 4-5 vittorie (11-14 punti)

USA 4-5 vittorie (11-14 punti)

Thailandia 2-3 vittorie (7-10 punti)

Azerbaijan 2-3 vittorie (6-9 punti)

Turchia 2-3 vittorie (6-9 punti)

La vincente di Bulgaria-Canada (2 vittorie, 5-6 punti)

FORMULA SECONDA FASE:

Le squadre partono con i risultati ottenuti nella prima fase e affrontano solo le avversarie che non hanno già incontrato in precedenza. Le prime tre classificate della seconda fase accedono alla Final Six. Contano nell’ordine: numero di vittorie, punti (3 per 3-0 e 3-1, 2 per 3-2, 1 per 2-3), quoziente set e quoziente punti.













Foto: FIVB