Volley femminile, Mondiali 2018: la Serbia spazza via il Brasile! Giappone e Olanda vincono in scioltezza

Terza giornata di gare ai Mondiali 2018 di volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Oggi si sono disputate sei partite, esclusivamente per la Pool A e la Pool D mentre l’Italia ha osservato un turno di riposo.

GERMANIA vs ARGENTINA 3-0 (25-21;34-32; 25-18), Pool A a Yokohama

Le teutoniche soffrono più del previsto contro la modesta Albiceleste, emblematico il secondo set finito con un vertiginoso 34-32. Alla fine le tedesche si salvano e si impongono con il massimo scarto grazie a Louisa Lippmann(23 punti, 3 aces), doppia cifra anche per Maren Fromm (14) e Jennifer Geerties (10) mentre alle sudamericane non bastano Lucia Fresco (15) ed Elina Rodriguez (12).

REPUBBLICA DOMINICANA vs KAZAKHSTAN 3-0 (25-22; 25-15; 25-19), Pool D ad Hamamatsu

Le caraibiche confermano il pronostico della vigilia e conquistano un successo fondamentale per la qualificazione alla seconda fase. In luce soprattutto Prisilla Rivera (14 punti) e Yonkaira Pena (13), da annotare i 4 muri di Lisvel Eve. Solo un set per la stella Brayelin Martinez.

OLANDA vs CAMERUN 3-0 (25-16; 26-24; 25-18), Pool A a Yokohama

Le orange devono ricorrere addirittura ai vantaggi nel secondo set per avere ragione delle africane, la sensazione è che le tulipane non siano al massimo della forma come hanno dimostrato le prime due partite giocate in questa rassegna iridata. Sugli scudi Celeste Plak (23 punti) che vince il duello con la brava Laetitia Moma Bassoko (17).

PORTO RICO vs KENYA 3-0 (25-20; 25-22; 25-15), Pool D ad Hamamatsu

Vittoria pesante delle caraibiche nella corsa verso la seconda fase, tutto merito di Daly Santana (18 punti) e Stephanie Enright (13) che placano la resistenza di Mercy Moim (11) e compagne.

SERBIA vs BRASILE 3-0 (25-21; 25-18; 25-19), Pool D ad Hamamatsu

Il big match di giornata tra due grandi favorite per il titolo iridato si risolve in appena 80 minuti di gioco. Le Campionesse d’Europa hanno letteralmente preso a pallate le verdeoro che non sono mai state in partita. Le slave dominano a muro e sfruttano i troppi errori delle avversarie, sciorinando una grande difesa e un attacco praticamente perfetto. La protagonista di giornata è il solito fenomeno Tijana Boskovic (24 punti), risponde presente anche Brankica Mihajlovic (13), spiccano i 4 muri di Milena Rasic. Le sudamericane non sono mai riuscite a porre resistenza, le migliori sono Tandara (8) e Fernanda (7).

GIAPPONE vs MESSICO 3-0 (25-15 25-15; 25-15), Pool A a Yokohama

Passeggiata di salute per le padrone di casa dopo la battaglia di ieri contro l’Olanda, le messicane non possono impensierire le nipponiche guidate da Miyu Nagaoka (14) e Yuki Ishii (13) mentre Sarina Koga ha giocato solo i primi due parziali. Non può più di tanto la stella Samantha Bricio (9).













Foto: FIVB