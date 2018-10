Pallanuoto, Champions League 2018-2019: sorteggiati il terzo turno e i gironi. Possibili tre squadre italiane

Sono estati effettuati in mattinata a Nyon, in Svizzera, i sorteggi del terzo turno della Champions League di pallanuoto maschile 2018-2019. Due italiane saranno impegnate in questa fase ad eliminazione diretta, che promuoverà le vincenti direttamente ai gironi: AN Brescia e Sport Management. Sorteggio sulla carta benevolo per entrambe le compagini tricolori: i lombardi se la vedranno con gli spagnoli del Terrassa, per quanto riguarda i Mastini invece impegno con i transalpini dello Strasburgo. Andata e ritorno gli incontri, ovviamente supererà il turno la squadra con la somma gol maggiore.

3° turno di qualificazione (and. 6 ottobre – rit. 10 ottobre)

FERENCVAROS-VOULIAGMENI (partita A)

JADRAN SPALATO-JADRAN HERCEG NOVI (partita B)

STRASBURGO-BPM SPORT MANAGEMENT (partita C)

BRESCIA-TERRASSA (partita D)

Sorteggiati nel frattempo anche i gironi, che vedono impegnata sicuramente la Pro Recco, da campionessa d’Italia in carica. Gruppo A per i recchelini, che potrebbero sfidare nell’attesissimo derby proprio la squadra di Bovo se dovesse superare il preliminare. Eventuale Gruppo B invece per la Sport Management.

Gruppo A: Pro Recco (Ita), Barceloneta (Esp), Eger (Hun), Dinamo Mosca (Rus), Steaua Bucarest (Rou), Stella Rossa (Srb), vincente Brescia-Terrassa (partita D), vincente Ferencvaros-Vouliagmeni (partita A).

Gruppo B: Olympiacos (Gre), Jug (Cro), Szolnok (Hun), Spandau Berlino (Ger), Waspo Hannover (Ger), Mladost (Cro), vincente Strasburgo-Bpm Sport Management (partita C), vincente Jadran Spalato-Jadran Herceg Novi (partita B).













Foto: Comunicato Sport Management